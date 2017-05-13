美情报部门研判朝鲜今年或试射洲际导弹

美媒称，美国情报界认为，朝鲜将在今年试射洲际弹道导弹，朝鲜此举试图证明其有能力直接打击美国本土。过去几年中，朝鲜政权一直在准备它的新导弹。
据美国《国家利益》双月刊网站5月11日报道称，国家情报总监丹·科茨11日在参议院听证会上说：“根据一些公开评论推断，朝鲜准备在2017年进行首次洲际弹道导弹试射。这些公开评论显示，有关准备工作几乎已经完成，并且试射洲际弹道导弹会是一座里程碑，标志着朝鲜将拥有对美国本土更可靠的威胁能力。平壤将获取核武器写入了宪法，同时它反复说，核武器是它生存的基础，这意味着朝鲜不会因为任何条件而通过协商放弃核武器。”
米德尔伯里国际研究学院詹姆斯·马丁不扩散研究中心“东亚不扩散计划”主任杰弗里·刘易斯对《国家利益》双月刊的记者说，他同意科茨的评估。刘易斯说：“他们可以在任何时候进行试射。最初的几次试射可能会失败，但我认为，在进行2至8次试射后，朝鲜可能会在开发洲际弹道导弹方面取得成功。”
科茨的证词显示，2016年朝鲜的各项导弹试射意味着，金正恩有意证明，他有能力直接打击美国。
另据美联社5月11日报道称，11日在一个令人沮丧的评估中，国家情报总监丹·科茨对国会说，朝鲜的核武器计划可能对美国构成“关乎存亡”的威胁。他不愿指出平壤距离有能力打击美国本土还有多近。
科茨说，去年前所未有的核与导弹测试显示，金正恩有意证明朝鲜的能力。朝鲜的公开声明显示，今年它可能进行首次洲际弹道导弹试射。
报道称，美国6个情报机构的负责人回顾了美国面临的一系列国家安全挑战。参议员试图评估朝鲜何时有能力用核武器打击美国。科茨拒绝在公开的听证会上提供这类细节。民主党参议员黛安娜·范斯坦反驳说：“现在是让美国人民了解情况的时候了。”然而，科茨描述说，这一威胁可能“关乎存亡”。
此外美国《国家利益》双月刊网站5月11日报道称，美国情报官员说，最近有关朝鲜的报道较少，但这并不意味着朝鲜制造的威胁消失了。
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