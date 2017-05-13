以色列测试为电动汽车无线充电的道路

电动汽车一直以来都是实现环保型交通的一种大有前途的选择。然而，这种汽车在实际应用中也有些令人头疼的问题，例如价格不菲以及需要经常充电的笨重电池。
以色列正通过投资能给行驶中的电动公交车充电的道路来解决这些问题。以色列政府正在跟成立了4年的该国初创企业“电子公路”公司合作，利用路面下的无线充电技术在特拉维夫铺设一条公交道路，以免除到充电站充电的麻烦。
尽管仍处于初期阶段，但这种技术可以扫除阻碍电动汽车一个多世纪以来普遍推广所面临的三大障碍——成本、重量和里程。然而电子公路公司首先须表明，其“感应充电”技术价格低廉，能在全世界范围内的道路上大规模采用。
以色列未参与该项目的美国宾夕法尼亚州立大学专家蒂姆•克利里说:“无线充电令人激动。但是，除非这种技术价格合理且性价比高，否则将难以推广。”
“电子公路”公司确信可以做到这一点。无线充电意味着电动公交车可以携带一种轻型的、便宜的电池，而不是体积庞大、造价不菲的电池，而且永远不用停下来充电。此外，一旦道路上使用了这种技术，就可以持续不断地为具有适当装备的车辆充电。
该公司总裁和共同创始人奧伦•埃泽尔说:“只需要一次性地铺设这种基础设施就可以了。可以供各种车辆使用，这是一大优势。”
迄今为止，“电子公路”公司唯一的试验地点是位于其凯撒里亚总部的一段80英尺(约合24.4米)长的测试道路。但以色列交通和道路安全部的首席科学家谢伊•索弗说，该公司这一技术表现良好，使它从该部门赢得了12万美元的拨款，并获准用该技术打造特拉维夫的一段公交线路。该线路长约800米,预计于2018年启用。如果一切顺利，政府计划更广泛地应用这种技术。
索弗说:“特拉维夫是以色列最大的城市。如果在特拉维夫行得通其他任何地方就都行得通。我认为10年内，在我们的交通领域将看到很多像‘电子公路’这样的解决方案。”
埃泽尔拒绝透露特拉维夫项目的造价，但表示总的建设成本将由交通部、特拉维夫市和该公司分担。随着该公司试图扩大业务，在未来的岁月中这种道路的单位造价将是一项关键因素。目前探索这种技术的国家越来越多，以色列只是其中一个。埃泽尔说，“电子公路”公司的装罝不那么昂贵，而旦其安装程序更快捷、更高效。(科学美国人)
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