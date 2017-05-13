中国电竞独领风骚 占据世界最高薪酬玩家前五位

在电子竞技运动领域，中国已独领风骚。一些职业玩家能赚数百万美元。这对中国在全球的软实力有帮助，尤其是在青年人当中。
据德国《商报》5月19日报道，眼下在各大体育场馆中和电视频道上都能看到这些电玩高手参加电子游戏比赛，特别是在亚洲。人们几乎无法相信，5年后电子竞技将成为中国杭州亚运会的一个竞技项目。亚运会是仅次于奥运会的世界规模第二大的综合体育赛事。亚洲奥林匹克理事会今年4月17日宣布，电子竞技将成为2022年杭州亚运会的正式项目。这也是为将来电子竞技进入奥运会所做的一个测试。
奥委会官员是务实的：电子竞技特别吸引青年人，赞助商排着队地上门接洽，而中国又在这方面独占优势。当前中国有4亿多在线玩家。去年中国人占据了世界薪酬最高玩家排行榜的前五位。
2016年最佳团队排行榜由一支中国团队占据榜首，甚至从国别看也是中国排在首位，紧随其后的是美国和韩国，德国名列第九。德国足球俱乐部沙尔克04已经有了一支自己的电子竞技队伍，但欠缺水平，迄今在电游世界仅扮演跑龙套的角色。
职业高手的动作超快，反应时间跟一名喷气式战斗机的飞行员一样短。
在这种情况下，电视直播也让电游玩家成为明星。相关电视频道是一个很好的投资选项。亚马逊公司2014年斥资近10亿美元收购了成立才3年的美国游戏视频网站Twitch。Twitch在美国流媒体排行榜上名列第四，排在前面的三家分别是奈飞、谷歌和苹果。
而在中国游戏直播领域名列第一的是斗鱼，其当前市值估计为10亿美元，每月有4.5亿观众。在体育场馆进行且通过电视直播的电游比赛总能产生夸张的效应。3年前，中国还不鼓励在游戏机上玩电子游戏，因为政府担心这会对中国儿童的心理产生不利影响。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost