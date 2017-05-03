美刊称解放军努力打破岛链“心结”：远征部署将常态化

美国《国家利益》双月刊网站5月19日刊发伊莱·黄的文章《中国的大海军计划：北京想要如何挣脱“岛链”》称，2016年12月25日，解放军海军首次派辽宁舰航母编队突破第一岛链。许多人认为，这是在蔡英文与唐纳德·特朗普通话之后，北京向台北发出的一个警告。在特朗普表示美国会遵守“一个中国”政策后，解放军在西太平洋的活动仍在继续。
今年3月2日，解放军空军的战斗机、轰炸机和预警机飞越宫古海峡，进入西太平洋与解放军海军的远海训练编队（包括导弹驱逐舰“长沙”号、“海口”号和补给舰“骆马湖”号在内）进行联合演习。
解放军的海军演习不仅仅是政治性的演习以及对美国的警示，还是未来解放军海军常态化活动的一个基础。中国的海上战略显然正在突破传统的“岛链”界限，后者在过去一直限制了解放军海军的行动和发展。
“岛链”最早是来自美国的战略概念，后来被中国人民解放军采用，表示要确立第一岛链内的制海权，作为上世纪80年代海军进行现代化改革的首要目标。虽然西方媒体报道和分析关注的是辽宁舰突破第一岛链，但中国军事媒体选择不再强调“岛链”概念。2017年1月5日，《解放军报》发表评论文章称，所谓的“岛链”障碍不过是解放军海军自己的一个心理门槛。
中方媒体的这一反应非常重要，其传达的信号说明了中国海军未来的意图。它明确指出，中国海上力量发展面临的最大障碍不是地缘政治环境或者说能力不够，而是围绕着“岛链”所产生的心理桎梏，后者已经成为解放军海军设计全面海上战略所面临的一个障碍。这种无形的心理障碍阻止了中国发展真正的海上力量。关于第一岛链的重要性，解放军海军的内部辩论近来有所增加。2013年1月，辽宁舰政委梅文表示，所谓的第一岛链和第二岛链不应是束缚海军发展的“锁链”，而应是走向远海大洋的“航标”。
这鼓励了解放军改变对岛链的看法。2014年2月7日，解放军海军军事学术研究所研究员张军社在《解放军报》上刊文说，解放军海军应该改变战略思维，不要被岛链的存在所束缚。这将使中国关注的重点从岛链限制转变为发展深海海军。
假如中国正在打破这种岛链障碍，那么可以预料在不远的未来，远征部署将成为解放军海军的常态化活动。这需要解放军其他部门为其提供更多的行动支持。在这种背景下，3月2日的远海联合演习表明，中国的东部战区旨在加强部队投射能力，在大陆之外的地区获得空中优势，以支持海军行动。
报道认为，从台湾的角度来说，这些都让风险进一步加大。解放军可以进行海空联合作战，加上火箭军和战略支援部队就可对台军的C4ISR（指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察）系统发起行动。
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