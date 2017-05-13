韩执政党呼吁暂停部署萨德，要求将部署问题交由国会审议

【韩国《亚洲经济》5月12日报道】韩国执政党共同民主党将就促进停止部署“萨德”反导系统召开听证会，并要求将“萨德”部署问题交由国会审议，并称“应该立刻停止非法部署“萨德”。
共同民主党“萨德”对策特别委员会12日表示，“新政府已经成立，以国防部为代表的行政部门应该立刻停止非法部署“萨德”。
韩国国会议员、国会外交统一委员长沈载权等“萨德”对策委员会的议员们当天召开记者会，表示“萨德”部署对国家安保有重大影响，而且也会产生巨大的经济费用，必须根据《宪法》的规定，首先经过国会审议同意。
沈载权强调说：“文在寅总统在大选时数次承诺要将‘萨德’部署问题交由国会表决。(我们)将促进召开听证会，就“萨德”部署程序上的合法性、“萨德”费用分担是否有秘密协议等问题进行调查。”
韩国国防部在当天召开的例行记者会上，表示正在考虑文在寅大选时作出的关于国防问题的承诺。
发言人文尚均说：“(文在寅)总统是军队统帅，国防部将以统帅的方针为基础执行维护国家安全的任务。”
当被问及“是否已完成了“萨德”装备的引进时”，文尚均回答说：“正在部署中。”
【韩联社首尔5月12日电】韩国执政党共同民主党周五表示，它将推动国会就在朝鲜半岛部署“萨德”反导系统一事召开听证会。
针对部署“萨德”系统所引发的争议,共同民主党的一个特别委员会还呼吁政府暂停部署这一导弹防御系统，并等待国会的正式批准。
该特别委员会在一份声明中说:“为了防止国内民众(就‘萨德’部署问题)进一步产生争议,政府现在应该为召开国会听证会作好准备，确保得到国会批准。”
文在寅总统和他所在的政党一直呼吁推迟部署“萨德”系统。他们认为，上届政府未能在这个有关国家安全的问题上让公众达成共识。
观察人士说，韩国执政党对于部署“萨德”系统的态度能否获得国会的全面支持依然是个未知数。
共同民主党在国会299个议席中占据120席。主要反对党自由韩国党以及正党强烈支持部署“萨德” 系统，这两个党派分别拥有94席和20席。
【韩国《中央日报》网站5月12日报道】韩国总统文在寅11日公布立场，为了恢复自韩美决定部署“萨德”系统以来冷却的韩中关系，将派遣代表团至中国。
据青瓦台宣传首席秘书官尹英灿透露，文在寅总统与中国国家主席习近平通话时 称,“很清楚中国对‘萨德’部署的关切和担忧”。文在寅表示计划向中国单独派遣商议“萨德”问题和朝核问题的代表团。
两国领导人结束通话之后，中国外交部发言人耿爽确认了文在寅派遣特使的意思，并表示欢迎来访。
据青瓦台消息，文在寅强调称，“进军中国的韩国企业和国民正在经历困难，恳请习近平予以特别关注，以使制裁得以圆满解决。只要朝鲜没有后续挑衅，‘萨德’问题的解决将变得更容易。”
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