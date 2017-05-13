朝媒罕见详细报道文在寅当选消息

【法新社首尔5月12日电】 朝鲜国家媒体在延迟两天之后报道了文在寅当选韩国总统的消息，但报道篇幅不同寻常。
官方的朝鲜中央通讯社11日晚间以一篇四话的文章报道了文在寅的当选。文在寅呼吁以对话加上制裁和压力控制朝鲜的核野心。
朝中社称：“文在寅当选第 19届总统，得票率为41%。”这与朝中社2012年报道文在寅的保守派前任朴槿惠当选形成对比。当时，朝中社只用了一句话，而且没有提到朴槿惠的名字或得票率。
对于朴槿惠的前任李明博当选总统，朝鲜根本就没有报道。
【韩联社首尔5月12日电】 韩国统一部副发言人12日在例行记者会上就朝鲜官媒较为详细地报道文在寅当选韩国总统的消息表示，这表明朝鲜在关注韩国新政府成立倩况。朝鲜中央电视台等朝鲜媒体11日播报了文在寅当选的消息，并提到了文在寅的得票率、提前举行选举的背景以及其他候选人的名字。与此相比，前总统朴槿惠2012年当选时，朝鲜媒体甚至没有提及朴槿想的名字和得票率。
有观察认为，朝鲜较详细地介绍文在寅当选倩况,体现朝鲜有意发展韩朝关系，对此统一部持谨慎态度。副发言人表示，1992年和1997年韩国大选时，朝鲜发表了更长篇的评论，提出韩朝之间有许多课题,表达出改善韩朝关系的意愿，但本次报道并没有这方面的内容。
【韩联社首尔5月12日电】 将率团赴京参加“一带一路”国际合作高峰论坛的共同民主党议员朴炳锡12日表示，计划与朝鲜对外经济相金英才会晤。朴炳锡表示，论坛期间有一天的日程是与朝鲜对外经济相金英才同行，相信会有机会交流。
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