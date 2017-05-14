新加坡奶粉价格如何飙升成全球最贵？

新加坡竞争局近日发表研究报告显示，新加坡在过去10年中，平均一罐奶粉的价钱已经飙升了120%，使其成为全球最贵的奶粉市场。
《南华早报》报道指出，就算是在高生活费的国家，这种奶粉价格飙涨的幅度也令人跌破眼镜。
因此，新加坡人已开始前往马来西亚购买奶粉。就《南华早报》报道采访，育有3个孩子的Siti Norindah女士表示她每个月都会前往马来西亚，并每次购买8到10罐奶粉。
随着新币兑令吉达到1比3.08的新高点，她因此省下了不少钱。报道指出，一罐价格86新币的奶粉，在马来西亚便可以以一半的价格购买到。
新加坡国立大学法学副教授蓝璐璐表示，对于像新加坡这样想促进人口增长的城市国家来说，奶粉价格的上涨幅度太大了。
那么，新加坡的奶粉价格为何出现如此大的上涨呢？
新加坡竞争局的报告指出，配方奶粉公司在营销上非常强劲。其中包括让医院为其产品做推广、以及附上“会让孩子更聪明”之类的广告语。
其中，雅培、雀巢、达能（Danone）便被发现向私人医院送钱，并赞助这些医院的企业晚宴、舞会、摆渡车等。
这些营销成本在2010年和2014年之间增长了42.4%。而增长的营销成本，则是由消费者来买单。
另外一个价格飙涨的原因，是中国于2008年爆发的三聚氰胺奶粉事件之后，新加坡家长对配方奶粉的安全和质量的担忧。
对此，总理公署部长兼外交部和人力部第二部长杨莉明今日在Facebook上引述新加坡竞争局的报告指出，奶粉公司的广告加强了家长对配方奶粉产生“越贵就是越好”的观念。
她表示，不论行销做得再好，其实奶粉就是奶粉。只要农粮局批注进口新加坡，该款配方奶粉品质就适合让孩子喝。她也坦言自己会购买最便宜或在促销的配方奶粉。
报道指出，新加坡政府已接受该报告的研究结果，并将降低进口壁垒、增加产品种类、并加强限制配方奶的标签和广告营销。
据引述，新加坡国会议员孙雪玲表示，引入更多奶粉供应方能提高市场竞争，这能为消费者提供更多的选择，在长期内也有望使价格更理性化。
但是，蓝璐璐教授则比较悲观。她认为，家长在接受孩子出生的医院所推荐的奶粉品牌之后，就很难会更换品牌。这也就是为什么这些奶粉公司会与私人医院进行合作。
她也认为，标签的限制也可能无法降低价格。
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