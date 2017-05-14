中国再为丝路基金增加资金1000亿元

中国国家主席习近平今日在“一带一路”国际合作高峰论坛发表开幕致辞，并表示中国将为该倡议增加大量的资金投入。
习近平表示， “一带一路”重点面向亚欧非大陆，但同时向所有朋友开放。他指出，“一带一路”建设要以开放为导向，解决经济增长和平衡问题。
他说：“我们要打造开放型合作平台，维护和发展开放型世界经济，共同创造有利于开放发展的环境，推动构建公正、合理、透明的国际经贸投资规则体系”。
习近平承诺为“一带一路”大量增加资金投入：
- 向丝路基金新增资金1000亿元人民币
- 中国国家开发银行提供2500亿人民币专项贷款
- 中国进出口银行提供1300亿人民币专项贷款
- 在未来3年向参与“一带一路”建设的发展中国家和国际组织提供600亿元人民币援助
- 鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3000亿元人民币
- 向“一带一路”沿线发展中国家提供20亿元人民币紧急粮食援助
- 向南南合作援助基金增资10亿美元
- 向有关国际组织提供10亿美元落实一批惠及沿线国家的合作项目
路透社报道指出，一些西方外交官对该峰会以及整个计划表示不安，认为这是中国在全球推广影响力。
对此，习近平在致辞中指出：“我们推进‘一带一路’建设不会重复地缘博弈的老套路，而将开创合作共赢的新模式；不会形成破坏稳定的小集团，而将建设和谐共存的大家庭。”
此次高峰会共有29个国家的领导人出席。其中包括与中国关系紧密的俄罗斯总统普京、巴基斯坦总理谢里夫（Nawaz Sharif）、柬埔寨首相洪森、哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）等国家领导人。
此外，西班牙、意大利、希腊、匈牙利的领导人也出席了该峰会。
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