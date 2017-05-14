王健林成大马城新投资者，投资额超过100亿美元

马来西亚首相纳吉赴北京参加“一带一路”国际合作高峰论坛，并于昨日在北京万达索菲特大饭店与万达集团董事长王健林进行会面。
两人随后召开联合记者会。据星洲网和东方日报网报道，王健林表示，万达集团已就这项投资与马来西亚相关部门进行深入探讨，整个投资总额将超过100亿美元。
他也非常看好马来西亚的投资环境和发展前景，并希望为马来西亚创造独一无二的大型综合性文化旅游发展项目。
此前，中国中铁和马来西亚依海控股集团联手拿下了该项目的竞标，并将以74亿令吉(24亿新币）购买大马城的60%股权。
但在今年5月3日，马来西亚财政部下属企业敦拉萨镇（TRXCity）有限公司——也是大马城项目的负责机构——发表声明称，包含两个联手的收购财团未能满足2015年12月所达成协议项下的付款标准，并宣布终止与中国中铁和依海控股的股权交易。
虽然中国中铁和依海控股对TRXCity的单方面声明提出反驳，表示履行了股权销售协议下的所有必要付款义务”，并且有足够的财力和能力确保项目顺利执行。但是，TRXCity已开始重新物色新的开发商。
如今，纳吉亲自与王健林商讨大马城计划。据报道引述，纳吉表示，有信心万达集团有能力完成政府为大马城制定的目标。
他也坦言，双方还没有就该投资项目达成细节上的协议，但希望能达到一个双赢的局面。
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