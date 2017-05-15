中国菲律宾将磋商南海问题 菲总统：中国真诚地想帮我们

在马尼拉试图缓和与亚洲头号经济强国间的紧张关系之际，菲律宾驻华大使说，中国和菲律宾将于本周开始就南中国海问题进行双边磋商。
据路透社5月14日报道，菲律宾驻华大使罗马纳13日夜间对记者说，两国间的磋商将在一座中国城市进行，但他不愿透露是哪座城市。
他还说，两国间的争端“无法在一夜间得到解决”。
批评人士指责菲律宾总统杜特尔特在对待中国和捍卫菲律宾主权方面奉行失败主义立场。杜特尔特认为自己的方式是讲求实际的，他说，公然与中国对抗可能引发战争。
报道称，罗马纳为杜特尔特的立场辩护，称马尼拉正“从我们自身利益出发行事”。
罗马纳还说，不应将杜特尔特出席中国举办的“一带一路”国际合作高峰论坛视为菲律宾“放弃”对南中国海的主权声索。
据德国之声电台网站5月13日报道，菲律宾驻北京大使当日透露，马尼拉与北京将会在就南中国海争端开启双边会谈。此后，两国每年都会举行会晤进行讨论。
报道称，尽管存在南中国海主权争议，但菲律宾总统杜特尔特有意深化与中国的关系，希望能够从北京获得数十亿美元的投资。
菲律宾驻华大使罗马纳表示：“我们将在双方特别关心的问题上展开双边会谈，讨论敏感问题。”
报道称，就在杜特尔特前往北京参加“一带一路”国际合作高峰论坛前夕，罗马纳作出上述表述。
在前往北京途中，杜特尔特还在香港停留，并与当地的菲律宾侨民会面。他在一家酒店讲话时强调了与中国经济关系的重要性。他说：“中国真诚地希望能够帮助我们，他们没有提出任何要求，也没有提出条件。他们只是想帮忙。他们有这个财力。”
他还说：“我与中国保持了友好的关系。”他还表示，中国将从菲律宾进口水果，将会投资，并为马尼拉的主要河流架起桥梁。
罗马纳表示，在与中国保持经济和外交关系的同时，马尼拉会把主权争端另案处理；之前双方关系陷入“冰冻期”是因为南中国海成了焦点问题。“将这个问题放到一个单独的轨道上不等于放弃或者不放弃，而是将其与其他事宜分离。”
报道称，杜特尔特上任后试图拉近与俄罗斯和中国的关系，并同菲律宾长期的盟友美国拉开距离。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost