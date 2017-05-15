马克龙夫人幽默回应嘲讽

【美国《华盛顿邮报》网站5月13日报道】39岁的埃马纽埃尔·马克龙赢得法国总统选举已有一周时间。但他的妻子、 64岁的布丽吉特·马克龙却仍要面对人们喋喋不休的负面评论。这些厌恶女性的评论与马克龙竞选期间困扰她的评论类似，主要集中在两人25岁的年龄差上。
讽刺杂志《查理周刊》周二一期的封面刊登了有关新任总统夫妇的漫画，标题是“他将创造奇迹！”
这个标题所指的是马克龙在选举中传递的乐观信息。但看看封面漫画，这位当选总统将手放在“怀孕”妻子的腹部， 这显然也是在嘲讽两人的年龄差。
布丽吉特在推持上对这个封面作出回应。她说:“所有在技术上可行的不一定是可取的或被渴望的。”
布丽吉特因这一克制的回应受到称赞。
一名推特用户回复说:“为你幽默感点赞!”
据《华盛顿邮报》的玛丽·乔丹报道， (至少)对许多法国女性选民来说，年龄差并不是问题。
马蒂娜·贝尔戈西在巴黎经营一家店铺。她在选举前对乔丹说:“男性和比自己年轻的女性在一起很常见。所以，看到女性和比自己年轻的男性在一起实在太棒了。
马克龙的胜利并未阻止一些人在社交媒体上攻击布丽吉特，他们用“恋童癖 者”等字眼侮辱她。这些攻击以及《査理周刊》的封面促使许多人站出来支持布丽吉特，包括她与第一任丈夫所生的女儿、32岁的蒂费纳·奥齐埃。她说，是“嫉妒”催生了对她母亲的厌恶。
就连那些不是马克龙粉丝的人也急忙站出来支持布丽吉特。
一名推特用户说:“我不会花5年时间来保护马克龙，但我会花5年时间来保护布丽吉特不受任何厌恶女性和年龄歧视言论的攻击。”
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