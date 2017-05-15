泰国加快购买中国武器：买潜艇或赠送潜射导弹

日本《每日新闻》5月14日报道称，泰国政府正加快从中国购买潜艇等武器。泰国是美国的军事盟国，但3年前发生军事政变后，美国指责泰国的人权问题，泰国为在美国和中国之间搞平衡，加强了与中国的关系。这一特征再次凸显出来。
报道称，泰国海军与中国方面本月5日在北京签署购买中国制造的元级常规动力潜艇的合同。价格为135亿泰铢（1泰铢约合0.03美元），今后将追加购买2艘。泰国总理巴育·占奥差阐述了选择购买理由，说“价格最便宜，质量也没有问题”，如果购买2艘的话相当于买一赠一。泰国陆军8日也透露了从中国购买11辆坦克和34辆装甲车的计划。
报道称，4月18日内阁决议通过购买计划后并没有立即公开消息。也有人认为，潜艇在泰国航行显得体积过于庞大，没有必要购买潜艇。
与执政者对立的为泰党4月30日发表声明称，在经济恶化民众生活困苦的背景下，使用预算之际倾听民众的指责声音进行深思熟虑，是政府的责任。
另一方面，泰国海军强调，会再次召开记者会，努力确保透明性。据泰国媒体报道，一位海军干部透露，由于泰国与中国关系良好，中国还将无偿提供潜射导弹。
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