日企再掀扩大对华投资热 日媒：撤离中国动向告一段落

日媒称，日本企业扩大在华产能的动向日益明显。日清食品公司将于近期启动生产杯面的新工厂，松下和林内公司也新设了工厂。日本贸易振兴机构的调查结果显示，约40%的日本企业计划扩大中国业务。随着购买能力提高，中国消费者开始追求高品质产品，这使得近年较为明显的日本企业撤离中国的潮流出现逆转势头。
据《日本经济新闻》5月11日报道，日本贸易振兴机构2016年底对进入亚洲和大洋洲市场的日本企业进行了调查，结果显示，在进入中国的日本企业中，40%的企业回答“今后1至2年计划扩大在华业务”，比2015年的调查结果增加两个百分点。2011年回答“计划扩大在华业务”的日本企业高达60%以上，之后一直趋于减少，这次是时隔多年再次出现比例提高的情况。
其中食品产业的积极姿态尤为明显，回答“计划扩大在华业务”的食品公司达54%。日清食品公司投入约3.5亿元人民币在浙江省建厂，工厂将于5月下旬启动运转。中国的方便面市场规模2015年约为400亿份，是日本的7倍。
好侍食品集团也在浙江省建设其在华第三家咖喱块制造厂，欲使在华产能翻一番。中国消费者对食品安全的不信任心理根深蒂固，另一方面，受赴日旅游热带来好口碑等因素影响，中国消费者再次认识到日本产品值得信赖。两家公司正通过增设工厂迎合消费者需求。
在生活家电等方面，功能强大的日本产品备受欢迎。林内公司今春投入约5亿元人民币在上海市内开设了新工厂。林内生产的热水器比当地制造商生产的同类产品价格高将近一倍，但该公司总裁内藤弘康指出，随着中国消费者收入水平提高，很多人不惜花重金购买高品质产品。该公司的热水器年产能将增至120万台，以解决缺货问题。
在汽车相关领域，本田公司正在湖北省武汉市建设新工厂，松下公司在辽宁省大连市的汽车用电池工厂4月底投产。
近几年来，日本企业纷纷从中国市场撤离或缩小业务范围，如西铁城和索尼相继关闭或变卖在中国的工厂。随着用人成本激增，中国作为“世界工厂”的魅力下降。不过，日本贸易振兴机构的调查结果显示，回答“计划缩小在华业务或撤离中国”的日本企业比例由2015年的11%降至2016年的7%。撤离中国的动向正告一段落。
本世纪初日本企业纷纷进入中国市场，在风险管理等方面经历了优胜劣汰的洗礼后，闯关成功的企业开始进入扩大投资的新阶段。
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