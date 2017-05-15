澳媒：与中国交恶会遭巨大损失，澳没巡航南海很明智

澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站5月8日发表题为《唐纳德·特朗普和美国在中国问题上的180度大转弯》的文章称，与中国交恶，澳大利亚和美国将遭受巨大损失，改善对华关系却好处多多。作者是新西兰《费尔法克斯新闻报》专栏作家、澳大利亚国家广播电台主持人汤姆·斯威策。
斯威策称，很多澳大利亚人对去年11月唐纳德·特朗普当选美国总统怒不可遏。批评人士警告，他刺耳的反华言论可能将我们拖入一场与我们最大贸易伙伴的不必要的战争。
然而事实已证明，在新总统应对北京的能力方面，这些怀疑论者错了。特朗普曾承诺对中国进口产品加征45%关税，如今却迅速抛弃了北京是汇率操纵者的言论。
斯威策称，特朗普的180度大转弯和倒车的威力达到了国际最高水平。但是，真正令人惊讶的是他在南海问题上的急转弯。
在去年竞选期间，特朗普抨击北京在南海建设“军事堡垒，世人也许从未见过这类东西”。
而据美国有线电视新闻网（CNN）和《纽约时报》报道，特朗普的国防部已拒绝美国海军关于继续在南海的中国人造岛屿12海里范围内开展航行自由行动的要求（2015年至2016年，奥巴马政府曾开展4次航行自由行动）。
文章称，我们曾被告知，当美国人以在有争议区域内飞行或航行之方式展示航行自由时，堪培拉应该支持他们。时任反对党国防事务发言人斯蒂芬·康罗伊说，堪培拉应该帮助美国人制止北京的“恃强凌弱”和“好斗行为”。
然而，尽管有这些大吹大擂的鹰派言论，我们还是明智地没有开展航行自由行动。
斯威策称，设想一下，如果阿博特政府或特恩布尔政府听从那些气急败坏的政界人士和学者的建议，批准海军在12海里区域内巡逻，我们会得罪我们最大的贸易伙伴，发现自己被孤立于我们最重要的安全伙伴和东南亚之外。
特朗普的180度大转弯在一定程度上也是对现实的承认，中国是一个崛起中的大国，在其周边地区有着合法利益。
斯威策称，在这种情势下，我们需要掌握如下策略：对北京表示理解，同时坚称，卷入与美国的重大冲突不符合中国利益。
斯威策称，与中国交恶，澳大利亚和美国将遭受巨大损失，改善对华关系却好处多多。因此，在中国提高其地区地位的权利与我们自己的利益和承诺之间取得某种平衡几乎不会给我们带来风险。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost