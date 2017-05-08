一天8人接受面试，特朗普拟快速敲定FBI新局长

【美联社华盛顿5月13日电】炒掉联邦调查局前局长詹姆斯·科米后，美国总统唐纳德·特朗普希望赶在下周出访中东前把新局长人选定下来。十几个潜在人选轮番“过堂”，仅１３日一天，就有８人接受面试。不过白宫和司法部口风甚紧，没有透露谁最有希望。
在总统专机上，随行记者问他是否会在１９日前宣布提名，特朗普回答：“有这个可能。”特朗普定于１９日进行上任后首次出国访问。
特朗普称，被考虑的人选“极受尊重且才华横溢”，但他没有提及任何人的具体姓名。
８名潜在人选１３日接受了司法部长杰夫·塞申斯和副部长罗德·罗森斯坦的“一面”，其中包括联邦调查局代理局长安德鲁·麦凯布、参议院共和党“二把手”约翰·科宁、曾负责调查美驻利比亚班加西领馆遇袭事件的共和党众议员特里·高迪和前司法部长助理艾丽斯·费希尔。
作为在联邦调查局任职２０多年的业务骨干，麦凯布去年升任副局长，主抓重大案件调查。科米被炒后，他出任代理局长，表现出不与白宫亦步亦趋的独立姿态。出席参议院情报委员会听证会时，麦凯布直言白宫和司法部对科米的评价不属实。他表示，科米的解职不会阻止联邦调查局对特朗普竞选团队“通俄门”的调查，联邦调查局不会容忍来自白宫的干涉。
科宁是得克萨斯州前司法部长和该州前最高法院法官，在参议院共和党领导层和司法委员会任职十载有余，被外界普遍看好。特朗普解职科米后，科宁没有作过多公开表态，只是用官方辞令说这在总统的职权范围之内。
高迪最广为人知的身份是众议院下属的班加西特别委员会主席，他２０１５年就班加西事件对时任国务卿希拉里·克林顿进行了冗长的问询和调查，当时常出现在媒体镜头中。高迪担任过南卡罗来纳州检察官和联邦检察官，２０１０年当选众议员。
费希尔是这十几名竞争者中为数不多的女性人选。她担任过司法部长助理，主管刑事司，曾以参议院特别顾问的身份参与比尔·克林顿“白水事件”调查。如果被选中，费希尔将成为联邦调查局历史上首名女局长。
特朗普９日突然解职科米，引发朝野哗然。关于为何开除科米，白宫和司法部给出的说法是科米“领导不力”，对希拉里“邮件门”“处理不当”。民主党人和部分共和党人表示这一理由不能令人信服，他们怀疑特朗普此举意在阻挠联邦调查局对“通俄门”的调查。遭解职数日前，科米正在主持联邦调查局关于特朗普竞选团队涉嫌通俄的调查。民主党呼吁司法部指派独立检察官专门调查此事。
【英国广播公司网站5月13日报道】有媒体报道，美国总统特朗普曾要求被解雇的联邦调查 局局长科米向他表忠心，遭到白宫否认。美国媒体报道指，特朗普1月与科米在白宫共进晚宴是试探其忠诚度，不过白宫新闻发言人肖恩·斯派塞否认此说法。
据报道，科米当时对总统说，他会对他诚实，但不会向他效忠。特朗普周二辞退科米，批评声浪四起。
联邦调查局和国会两院同时就特朗普竞选团队与俄罗斯的关系展开调查，令特朗普的执政蒙上阴影。
特朗普在推特上说:“詹姆斯·科米在他向传媒泄露消息前，最好希望没有我们对话的‘录音’！”
在周五的例行记者会上，斯派塞拒绝回答到底特朗普在白宫有没有进行秘密录音。斯派塞也否认特朗普推文是在威胁科米。
参议院情报委员会邀请科米下周二作证,但遭到科米拒绝。
特朗普对美国全国广播公司说，科米要求与他单独用餐，不过科米坚称是总统发出邀请。
根据前国家情报总监詹姆斯·克拉珀的说法，科米出席晚餐前感到“不安”。克拉珀周五接受媒体采访时说，科米赴约前曾与他联系。克拉珀说，科米曾对他透 露,担心晚餐会影响到联邦调查局有关俄罗斯的调查。
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