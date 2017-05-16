习近平宣示“一带一路”开放性

愿景成真建设成果丰硕
【日本《东京新闻》5月14日报道】由中国国家主席习近平提倡的“丝绸之路”经济圈构想(“一带一路”倡议)的首次国际合作高峰论坛，将于14日和15 真曰两天在北京举行。
在此次论坛期间，习主席要与来的领导人举行会谈，14日在开幕式上进行主旨演讲，在15日主持圆桌峰会，之后还将在记者会上介绍论坛主要成果。
【俄罗斯卫星网5月14日报道】中囯国家主席习近平14日在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上表示，“一带一路” 建设逐渐从理念转化为行动，建设果丰硕。
习近平指出，四年来，全球100多个国家和国际组织积极支持和参与“一带一路”建设，联合国大会、联合国安理会等重要决议也纳入“一带一路”建设内容。
他指出,“一带一路”建设逐渐从理念转化为行动，从愿景转变为现实，建设成果丰硕。
【日本《产经新闻》网站5月14日报道】“一带一路”国际合作高峰论坛14日在北京开幕。 中国国家主席习近平在开幕式上发表主旨演讲，述说通过“一带一路”建设开放、包容、普惠、 平衡、共赢的经济全球化。
习近平在演讲中说，“一带一路”倡议在 2013年秋天被他提出之后，逐渐从理念转化为行动，从愿景转变为现实，建设成果丰硕。
除此之外，习主席还谈到了中国对“一带一 路”倡议在资金层面的强大支持。中国除了向丝路基金新增资金1000亿元人民币以外，还将由中国国家开发银行和进出口银行提供总计 3800亿元等值人民币专项贷款。中国将在未来三年向参与“ 一带一路”建设的发展中国家和国际组织提供600亿元人民币援助，建设更多民生项目，还将向“一带一路”沿线发展中国家提供20亿元人民币紧急粮食援助。
【埃菲社北京5月14日电】习近平主席周日在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发 表主旨演讲时表示，中国将加大对“一带一路” 建设资金支持，向丝路基金新增资金1000亿元人民币，鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3000亿元人民币。
习近平说，中国将在未来三年向参与“一带 一路”建设的发展中国家和国际组织提供600 亿元人民币援助，建设更多民生项目。
秉持开放理念推动发展
【埃菲社北京5月14日电】习近平主席在周日的“一带一路”国际合作高峰论坛开幕主旨演讲中阐述了“一带一路”倡议的积极因素，表示“ 一带一路”建设成果将由大家共同分享。
在将近45分钟的演讲中，习近平回顾了连接东西方的古丝绸之路的历史意义，并将它们与“一带一路”倡议相联系。
习近平指出，这些开拓事业之所以名垂青史，是因为使用的不是战马和长矛，而是驼队和善意;依靠的不是坚船和利炮，而是宝船和友谊。一代又一代“丝路人”架起了东西方合作的纽带、和平的桥梁。
本着以史为鉴的精神，习近平描绘了与丝绸之路理念相同的新倡议，希望通过新基础设施的建设来促进互联互通和贸易往来，推动“需要新动力”的世界经济增长。
习近平指出，“一带一路”建设不是另起炉灶、推倒重来，而是实现战略对接、优势互补。
【路透社北京5月14日电】中国国家主席习近平周日称欢迎各国加入他所设想的世界和平与繁荣之路。
自习近平2013年提出“一带一路”倡议以来，中国就宣传该倡议是一种推动发展的新方式。该倡议的目标是扩大亚洲、非洲、欧洲以及更远地区之间的联系，有巨额基础设施投资为其提供支持。
习近平在有关这条新丝绸之路的高峰论坛开幕式上说:“我们要打造开放型合作平台，维护和发展开放型世界经济，共同创造有利于开放发展的环境，推动构建公正、合理、透明的国际经贸投资规则体系。”
【彭博新闻社网站5月14日报道】习近平主席周日在演讲中为中国式的全球化和领导这种全球化的雄心设立了框架。他将“一带一路” 建设称为“世纪工程”。
习近平再次呼吁维护多边贸易体制，并呼吁各国“维护和发展开放型世界经济”。
此次演讲加强了习近平自特朗普总统当选以来试图塑造的全球自由贸易拥护者形象。
对于“一带一路”倡议将成为中国企业的财源或旨在获得地区支配地位的战略把戏的关切，习近平称，“一带一路”建设向所有朋友开放，实现优势互补。
开创合作共赢全新模式
【俄新社北京5月I4日电】中国国家主席习近平周日在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上阐述了成功落实“一带一路”倡议的五大基本原则，即和平、繁荣、开放、创新和文明。
他强调，“一带一路” 建设离不开和平安宁的环境，要构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造对话不对抗、结伴不结盟的伙伴关系。
他呼吁将“一带一路”建成繁荣之路，指出发展是解决一切问题的总钥匙。
他说，开放带来进步，封闭导致落后。他赞成维护多边贸易体制，建设共嬴的经济全球化。
他对创新非常重视，认为创新是推动发展的重要力量，并呼吁推动大数据、云计算、智慧城市建设，连接成21世纪的数字丝绸之路。
他认为，“一带一路”建设要以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越。
习近平表示，中国愿同世界各国分享发展经验，但不会干涉他国内政，不会输出社会制度和发展模式，更不会强加于人。推进“一带一路”建设不会重复地缘博弈的老套路，而将开创合作共赢的新模式。
【德国《法兰克福汇报》网站5月14 日报道】中国领导人习近平周日在北京举行的关于亚洲、非洲和欧洲之间新经济走廊的高峰论坛幕式上呼吁国际合作。
习近平表示，中国不会把自己的意志强加于人。他说:“各国之间的联系从来没有像今天这样紧密。”为了落实该倡议，中国将设立“一带一路”国际合作高峰沦坛后续联络机制，成立“一带一路” 财经发展硏究中心、“一带一路”建设促进中心，同多边开发银行共同设立多边开发融资合作中心，同国际货币基金组 织合作建立能力建设中心。
【美联社北京5月14日电】中国国家主席习近平周日呼吁亚洲和欧洲各国在从反恐到金融的各个领域开展更密切的合作。
在包括俄罗斯总统普京在内的与会者发表演讲时，习近平为“一带一路” 倡议概述了到目前为为最雄心勃勃的政治愿景。
习近平称，中国不会将它的意愿“强加于人”。他还呼吁实现经济大融合，并在金融、反恐和安全方面开展合作。
习近平说:“我们要树立共同、综合、 合作、可持续的安全观，营造共建共享的 安全格局。”他呼吁推进反恐，消除贫困落后和社会不公。
中国倡议获得枳极回应
【塔斯社北京5月14日电】俄罗斯总统普京在“ 一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上致辞，对中国的“一带一路” 倡议表示欢迎。他说:“习近平主席提出 该倡议,为采取创造性思路发展能源、基础设施、交通、工业、人文等合作领域的一体化进程作出了示范。”
他称赞习近平主席提出这一倡议非常及时，具有良好的前景。
他强调，将“一带一路”、欧亚经济联盟、上合组织、东盟等一体化机制的实力 相叠加，能够成为构建大欧亚伙伴关系的基础。“我们欢迎欧洲同行、欧盟国家 加入，届时它将成为真正和谐、平衡、全面的伙伴关系。”
【埃菲社3惊5月14日电】联合国秘书古特雷斯周日在“一带一路”国际合作 高峰论坛开幕式上说，在这个多极化的世界中，中国比以往任何时候都更加重要。
他表示，“一带一路”倡议具有巨大的潜力，能够想及整个世界，不管是在地理上，还是在远景上，都是非常宏大的。 “一带一路”能给那些尚未融入全球经济的国家带来更多融入市场的机会。
古特雷斯指出，面对一个充满挑战的世界，各国的重要任务之一就是为实现共同繁荣而加强合作，以便让所有人都能享有和平与尊严。
【路透社北京5月14日电】英国财政大臣菲利普·哈蒙德周日说，英国是中国新丝绸之路计划的天然伙伴。
英国希望在脱欧后与一些国家签署自贸协定，中国是其中之一。
在北京举行的“一带一路”论坛开幕式上,哈蒙德对该倡议表示了坚决支持。
他说:“我相信，处在‘一带一路’西端的英国，是这一倡议的天然伙伴。几个世纪以来，英国一直是开放的全球贸易体系的坚决倡导者。”
他说，“随着中国从东边推进 ‘一带一路’倡议，英国在西边将是天然的伙伴，随时准备与所有‘一带一路’国家合作，帮助该倡议取得成功。”
【埃菲社北京5月14日电】智利总统巴切莱特周日表示，智利希望成为连接亚洲和拉美的桥梁以及中国推动的“一带一路”倡议的主要参与者。
巴切莱特在出席“一带一路”国际合作高峰论坛时强调，“一带一路”是当前 全球“最宏大的经济发展计划”。她感谢中国为拉近各国之间的距离所作的努 力。智利愿意在增进亚洲和拉美关系方面发挥先锋作用。
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