日本拉菲越海警联训牵制中国

【日本《朝日新闻》5月14日报道】题:海上保安庁与菲越举行联合训练
日本海上保安厅决定于6月与菲律宾和越南海警举行巡逻船联合训练,菲律宾和越南参训的巡逻船是由日本提供的。菲律宾与越南在南中国海主权向题上与中国对立。可以认为，日本的目的在于，通过对菲越海警提供援助，遏制中国的海洋活动，防范军事冲突。
日本海上保安厅今年新设 “海上保安国际协力推进官”一职,专门负责对东南亚各国进行支援。这次与菲律宾进行的训练将成为首次实践业务指导。日本在尖阁诸岛(即钓鱼岛及其附属岛屿——本报注)等问题上与中国存在争议。日本一直以来推进“巡逻船外交”，向与中国对立的南中国海周边国家提供船只。这次相关国家首次利用日本提供的巡逻船与日本举行联合训练，双方的合作将更进一步。
6月3日，日本将利用去年提供的巡逻船在达沃海域对菲律宾相关部队进行指导，包括打击海盗和打击违法行为的方法等。
日本派出“越后”号巡逻船参加。“海上保安国际协力推进官”将在此次联合训练中发挥主要指导作用。
16日，在越南中部的岘港海域，“越后”号巡逻船同样也与日本2015年提供给越南海警的巡逻船举行联合训练。双方还将进行打击渔船非法作业的训练。两国过去曾利用小型船只进行海难救援等联合训练，但这次是首次利用大型船只进行实践性打击非法作业的训练。
中国近年在南中国海填海造地并建设军事设施，海警局派出大批公务船。中国有加强实际控制的动向,如果菲律宾和越南海军进行应对，则可能演变为军事冲突。为此，两国向经验丰富的日本海上保安厅寻求合作。海上保安厅今后将增加由“海上保安国际协力推进官”进行的实践指导。
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