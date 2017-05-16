拜访特朗普也能获利：白宫走一遭，股票涨一涨

【西班牙《经济学家报》网站5月9日文章】题：拜访特朗普也能获利(作者 何塞.路易斯·德珂罗)
特朗普入主白宫不仅带动了股市高涨，令标普500指数积累了12.5%的利润，而且紧跟着关系复杂的官员任命和安排，例如特朗普的女儿伊万卡及其丈夫贾里德·库什纳的职务安排。自从就任总统以来，特朗普就不得不澄清他的工作班子与俄罗斯有关联的相关传言， 与此同时，这位椭圆形办公室的新主人至今尚未公布其报税记录，而这本应是美国历任总统上任之初的规定动作。
批评人士和专家认为，这其中存在裙带关系并且缺乏透明，新政府希望避开公众的监督。我们知道，结束奥巴马政府公布其高官(包括总统自己接受的拜访)情况这种做法，是特朗普最早作出的决定之一。
在特朗普作出这一决定的同时，恰好伊利诺伊大学商学金融学教授杰弗里·布朗和黄杰昆(音)制作的一顼调查报告公布。该报告认为，凡是拜访过白宫或者美国政府高官的企业家，他们公司的股票在股市上往往都看涨。
“我们的分析显示，接触政府高级官员可能是为企业赢得竞争优势的一个重要渠道”，这篇题为《总统的所有朋友：政治渠道和企业价值》的报告指出。
布朗和黄指出，那些有高管拜访过特朗普总统或者白宫高级官员的公司， 它们的收益在这些会见活动之后的两个月内累计增长了将近0.9%。报告称，“对于大型跨国公司来说，这意味着只要让高管拜访一次白宫，就可以让公司价值增加数亿美元，让股东获利。”
两位专家分析了奧巴马政府高官包括奧巴马本人与标普1500综合指数公司企业家之间的2286场会见活动，得出了上述结论。“金钱使他们更容易走进白宫，而对这些企业来说，走进白宫又转化成为巨大的利益”，报告强调，如果没有上届政府(奧巴马政府)的透明操作，这个信息永远也不会被知道。“如果特朗普政府没有这种透明，美国人民将永远不知情，而与此同时，很多业内人士在与白宫的会晤中获利匪浅”。
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虽然并不是所有企业家和高管都试图影响政府的政治决策,或者说有时候他们的努力没有达到预期目的，但是鉴于这些会晤的潜在效果,公众有权知道这些会晤。尤其是在现在,特朗普总统对工商界表现出更大的偏爱,已经邀请了十几位不同企业的代表顾问，作为其经济政策和战略的顾问班子。
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