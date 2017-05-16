美军研究经费流入日本大学

日本《朝日新闻》5月15日发表题为《日本大学研究工作因美军资金流入而出现动摇》的报道称，由科学家组成的日本学术会议在4月的全体会议上通过了否定大学从事军事研究的声明。然而，美军的研究经费此前就已经流入大学。声明虽然对从事军事研究予以了否定，但没有就如何对待美军研究经费问题给出明确答案。大学应何去何从？
理化学研究所“革新智能统合研究中心”由日本国内最大规模的人工智能研究所于去年春天设立。研究中心有105名研究人员，年预算是30亿日元（约合2640万美元），从事最尖端的技术开发。41岁的东京大学教授杉山将担任研究中心主任。
杉山2003年任东京工业大学副教授，此后收到美国空军“亚洲宇宙研究及发展办公室”（AOARD）科学顾问、元田浩的邀请，杉山2009年开始接受研究经费。
“许多日本大学拒绝从事军事研究，但东京工业大学和大阪大学等大学则允许。”元田劝杉山帮助美军进行研究。在截至2014年调到东京大学的5年半时间里，杉山接受了美军的研究经费，总额达21万美元。
美军是美国科学界的一大赞助者。五角大楼在美国政府的研究开发预算中占48%。其中，还有军工产业的机密研究经费，但多数是大学等学术界的自由研究经费。
军方向与军事没有直接关系的研究提供经费的思路是，科学发现可以改变军事技术，而它来源于自由创意的研究。目的在于掌握最顶尖的研究人员动向。
在美国，许多大学接受军方的资金。像麻省理工学院那样，有的大学与五角大楼共同设立了研究所。这是军方雄厚的资金支撑尖端研究，世界各国研究人员汇聚美国的格局。
在第二次世界大战日本战败前，许多科学家被动员去参加了军事研究。东京帝国大学设立了研究武器制造的学科，医学界也对在生物武器上闻名的原陆军731部队提供了合作。
日本学术会议基于反省，1950年发表了禁止从事军事研究的声明，此后日本的大学一直与军事研究划清界限。
近几年，出现了动摇这一传统的情况。大学的预算拮据，国家每年将可用于自由研究经费的补贴下调1%。在这种情况下，美军开始向日本大学提供研究经费。近9年里，美军向日本大学提供了约9亿日元研究经费，防卫省两年前也开始设立了面向大学的研究经费制度。
日本学术会议今年春天时隔半个世纪再次发表声明，正是因为上述背景。作为否定大学从事军事研究的最大理由，声明列举了损害“学术自由”的可能性。
怎样才能一面汲取过去的教训，一面发展科学研究？解决这一问题的关键是来自捐款和基金等的自主财源。
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