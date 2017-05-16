中国学生逐渐改变美国大学，教授感叹其班里80%是中国人

美媒称，三年前，在会计学教授格雷戈里·戴维斯登上伊利诺伊大学厄巴纳-尚佩恩分校讲台的第一天，当他打开花名册时，被班上中国学生的人数惊呆了。
据美国有线电视新闻网网站5月11日报道，戴维斯回忆说：“天哪！我该怎么读这些姓名？”
戴维斯此前在美国东海岸任教，他原以为在这个被大豆和玉米地包围的中西部小城的校园里，美国学生会占多数。他说，今年他的毕业班里至少80%是中国人。
自2008年以来，伊利诺伊大学厄巴纳-尚佩恩分校里的中国学生人数增加了4倍，达到5629人。这体现了全美大学的一个共同趋势：学费更高的国际学生在资金短缺的公立大学中越来越受欢迎。
在尚佩恩这个拥有20.7万人口的小城很容易看到中国学生带来的影响——珍珠奶茶店、川菜馆和中国发廊不断涌现。其中一条街上至少有6家中餐馆。
自2008年秋季以来，在美中国留学生人数增加了两倍多，达到32.9万人。中国学生也改变了美国的课堂、影响着戴维斯等美国教授们的教学方式。
戴维斯说：“最初的几节课上，我试图表明在课上说出错误答案没有问题，因为这样学习才有意义。”
美国锡拉丘兹大学的社会学家马颖怡（音）说，其他许多教授也在改变教学模式。她正撰写一本关于在美中国留学生的书。
马颖怡说：“中国学生的课堂参与模式的确正促使许多教授思考应如何调整自己的教学方式。”
为了缩小美国学生与中国学生之间的距离，戴维斯在安排分组项目和教室座位时注意打乱不同族裔学生。
戴维斯说，虽然大部分美国学生看重学生群体的多样性，但也有部分学生对中国学生过多感到不满。他们认为国际学生夺走了自己中学好朋友的名额。
中国学生也有不满。王定红（音）说，在来美国之前，他本以为会结识很多美国朋友，但大量的中国学生意味着他的美国朋友很少。
王定红说：“解决这个问题的唯一办法就是减少每年录取的中国学生人数——这听起来不大好。”
伊利诺伊大学厄巴纳-尚佩恩分校负责本科教育和创新的副教务长查尔斯·塔克说，学校管理层清楚地意识到中国学生同美国学生之间缺乏融合，正努力改变这一状况。
他说：“项目和个人方面不作出努力，就不会有文化学习和文化融合。”
马颖怡说，校园里关于缺乏融合的讨论很多，但解决办法很少。
缺乏融合造成了各方面的损失。她说，对中国学生来说，他们失去了充分浸润于美国文化并像美国同龄人那样说一口流利的英语口语的机会。美国学生则错过了了解中国文化的机会。就大学而言，不了解学校精神的毕业生在回国以后也不大可能成为学校的优秀大使。
中国还在美国设立了110所孔子学院，它们的目标是推广中国的语言和文化。
戴维斯认为，多样性最终会让所有学生受益。
他说：“课堂里存在很多隔阂。但是如果真的花时间消除隔阂，就会使整个课堂和学习环境明显改善。”
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