英军试用希腊悲剧治疗战争创伤：戏中主角也有类似遭遇

英国《每日电讯报》网站5月13日报道称，陆军正在试验用希腊悲剧帮助军人打开心扉，坦然谈论战争造成的心理创伤。
近日，120多名现役伞兵和退伍军人作为首批试验对象，见证了2500年前的戏剧能否帮助他们正视在21世纪战场上目睹的一切。
伞兵团第2营的官兵观看了演出，为了促使军人谈论创伤后遗症等问题，演员演绎了索福克勒斯公元前5世纪创作的部分剧目。
“战争剧场”公司制作的这些作品已经为美军演出了数百场。
不过，英国一家扶助军人的慈善机构现在希望向英国军人引入这种演出，并在筹措资金扩大演出。
节目包括演绎索福克勒斯的戏剧《埃阿斯》以及《菲罗克忒忒斯》的部分章节。
导演布赖恩·德里斯说，索福克勒斯本人就是雅典的一名将军，再加上这些戏剧年代久远，有助于军人认识到需要应对创伤后遗症问题的，不仅仅是他们自己。
“军人看到一段古老的故事中竟然反映出他们自己的经历，会无比宽慰。”
“人们发现，原来不止自己有这样的遭遇，最重要的是古代也有这样的现象。”
扶助军人的慈善团体格伦艺术组织的菲奥娜·麦克唐纳说，给现役军人演出这些作品是为了让他们及早打开心结，畅所欲言地谈论心理健康问题。
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