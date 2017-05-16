尘埃减少加剧中国空气污染

【英国广播公司网站5月12日报道】 空气中的尘埃通常被认为是一种环境问题，但是缺少尘埃正让中国的空气污染问题大大加剧。
一项新硏究表明，尘埃减少意味着有更多的太阳辐射到达地面，从而导致风速降低。缺少风反过来又导致中国一些人口密集地区污染进一步加剧。
研究人员发现，尘埃减少导致这些地区的人为污染增加13%。
研究人员利用模型模似这一地区150年的风沙模式，发现尘埃使大量的太阳光偏斜。
如果没有这些尘埃，就会有更多来自太阳的热量抵达地面。陆地和海上的温度差异会产生风。如果没有尘埃，陆地温度会增加更多，那会改变陆地与海面的温度差异，导致风减弱，从而造成更多的空气污染。
这项研究的第一作者、来自华盛顿州太平洋西北国家实验室的杨阳（音）说：“尘埃有两个来源。一个是戈壁沙漠，一个是中国西北的高原，但是我们发现戈壁
的影响大得多。”
杨阳说:“空气中的尘埃减少导致更多的太阳辐射到达地面。它降低了陆地和海面之间的温度差异，影响了风的循环，导致中国东部的空气流动性降低，后者又 导致空气污染的积聚。”
尘埃的减少几乎达到将近三分之一。对风速的影响则相对小得多。然而,当这种情况在广泛的范围内大规模出现的时候，风速上的小变化就意味着中国东部冬 季空气污染程度增加13%。
除了中国，现在世界上许多地方都遭遇空气污染程度加剧的问题，了解尘埃、风和排放是如何共同作用的可以帮助人们限制污染的空气带来的影响。
这项硏究的关键结沦之一就是尘埃的缺席可能意味着你呼吸的空气不是更好，而是变糟了。
这项研究成果发表在《自然·通讯》杂志上。
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