香港伦敦争当“一带一路”金融枢纽

香港《南华早报》网站5月15日刊文称，香港和伦敦在北京召开的一个为期两天的高级别论坛上展开竞争，标榜自己才最适合充当中国全球贸易和商业战略的金融枢纽。
文章称，在“一带一路”国际合作高峰论坛召开首日，香港特别行政区行政长官梁振英说，香港是内地资本流向的“首选目的地”。
梁振英指出，香港是全球最大的人民币交易离岸结算中心，而且香港股市取得全球新股融资额第一的地位。然而，他的推销立刻遭到英国财政大臣菲利普·哈蒙德的挑战。
文章称，哈蒙德说，梁振英的发言“十分精彩”，但“伦敦和香港之间并非只能二选一”，因为中国的“一带一路”倡议所需资金规模十分巨大，可能会达到数万亿美元，需要动员全球的资本市场。
文章称，“一带一路”倡议的目标是打通两条重要的贸易走廊，即向北延伸的陆地“丝绸之路经济带”和向南推进的“21世纪海上丝绸之路”。
文章称，北京雄心勃勃的贸易战略面临的一个重大挑战就是与“一带一路”沿线60多个国家建立金融联系，支持相关国家的基础设施建设，而且沿线许多国家在一些私人投资者眼里风险过高。
在分组讨论会上，梁振英发言说，香港是中国的国际金融中心，也是“世界的中国金融中心”。
他说，香港是内地资本流出的首选目的地。
“我们与内地的中国企业一道走向国外，也陪同其他国家的企业进入中国市场。”
梁振英说，香港金融管理局已在去年成立了一个办公室，专门负责协助“一带一路”投资项目融资。
他说：“随着粤港澳大湾区城市群发展，香港恰好位于‘海上丝绸之路’的核心位置。”
文章称，香港金融管理局总裁陈德霖说，该办公室已经与许多“志同道合的有意者”达成了合作。
他说：“有许多证券和债券投资者对‘一带一路’项目感兴趣。”
“他们不仅想了解相关基础设施项目的情况以及它们的投资回报，还希望了解项目风险、组织管理、采购程序的透明度和腐败问题。”
然而哈蒙德说，伦敦一直以来都是世界的金融中心，拥有协助推进中国的贸易倡议所需的技术和能力。
他说，“一带一路”沿线国家（大部分是发展中国家）的项目融资最大的挑战是，确保项目架构符合国际融资标准，或者设定投资分级。
他说：“我们伦敦有这种技术和能力，让基础设施项目对私人投资者产生吸引力。”
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