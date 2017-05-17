"勒索病毒"攻击势头趋缓 普京指责美情报部门难逃干系

随着各国当局努力查找幕后黑手，让世界各地的电脑文件成为勒索对象的网络攻击今天似乎有放缓迹象。
美联社5月15日报道，在新一周的首个工作日，又有成千上万用户感染病毒，其中大多分布在亚洲地区。勒索病毒在上周五锁定医院、工厂、政府机构、银行等部门的电脑时，亚洲的许多部门已经停止营业。
不过许多人担心的当用户今天一早重回工作岗位并打开电脑时会看到的第二波病毒暴发并未成为现实。
英国国家反犯罪局局长琳恩·欧文斯说，没有迹象表明网络攻击会出现第二波高潮，不过她提醒说：“这并不意味着不会出现这种情况。”
欧盟刑警组织的发言人说，到目前为止，支付赎金的人并不多。
日本明治大学的网络安全专家兼教授守屋永一（音）提醒说，支付赎金不能确保问题就能得到解决。
与此同时，汽车制造商雷诺公司决定，作为“预防措施”，设在法国的一处有3500名雇员的工厂今天不会恢复生产。
在英国，作为国民保健体系组成部分的许多医院和诊所的电脑系统仍然存在问题。由于无法查询到病人的相关记录，只能将他们拒之门外。
在美国，病毒的影响还不算太广，一名执法部门的官员说，调查人员认为又有其他公司遭受了攻击，不过尚未上报。
在日本，包括日立和日产在内的一些企业报告遭到了病毒攻击，不过企业的运营没有受到严重影响。在印尼，勒索病毒在首都雅加达的两家医院锁定了患者的文件，导致了延误。
美国《华盛顿邮报》网站5月15日报，俄罗斯总统普京5月15日谴责美国开发出一种被用于一场席卷全球的网络攻击浪潮的复杂黑客工具，这种工具正导致多台电脑瘫痪，包括俄罗斯执法部门所使用的电脑。
参加完在中国举行的一场经济会议后，普京在新闻发布会上对记者说，俄罗斯与“想哭”勒索病毒“毫无关系”。据报道，这种病毒使用的是由美国情报部门开发出的渗透技术。
自称“影子经纪人”的黑客组织此前泄露了美国的相关黑客代码。有人怀疑“影子经纪人”组织当时得到了俄罗斯的支持，但尚无证据支持这一论调。
普京说：“就这些威胁的来源而言，我认为微软已经说得很直接了。微软说这种病毒的初始来源是美国情报部门。俄罗斯与此毫无关系。”
路透社5月15日报道，网络安全研究人员发现了一些技术证据，并称这些证据可能表明朝鲜与肆虐全球的“想哭”勒索网络袭击有关。
赛门铁克公司和卡巴斯基实验室15日说，“想哭”软件一个早期版本中的一些代码曾在拉扎勒斯集团使用过的程序中出现。很多公司的研究人员确认，拉扎勒斯集团是一个受朝鲜指挥的黑客行动组织。
赛门铁克公司和卡巴斯基实验室均称，基于谷歌公司研究人员尼尔·梅塔在推特上公布的证据，要判定朝鲜是否与此次袭击有关为时尚早。
上述两家安全公司说，他们需要进一步研究代码。黑客的确会重新使用其他行动中的代码，因此，即便复制代码也不足以作为证据。
美国和欧洲一些不愿透露身份的安全官员说，判定此次袭击的幕后黑手可能是谁为时尚早，但他们没有排除朝鲜为嫌犯的可能性。
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