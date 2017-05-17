习近平会见日本自民党干事，安倍称有条件“考虑”加入亚投行





【共同社北京5月16日电】日本自民党干事长二阶俊博16日在北京与中国国家主席习近平举行会谈。习近平表示，希望日方同中方相向而行，推动中日关系沿着正确方向向前发展。就朝鲜局势，二阶认为中国的作用至关重要，谋求日中展开合作。二阶向习近平转交了首相安倍晋三的亲笔信，邀请包括习近平在内的中国政要访问日本。





安倍亲笔信内容包括有关朝鲜问题和“一带一路”的合作，以及谋求两国首脑在合适时机实现互访。





习近平指出，今年是中日邦交正常化45周年，两国关系既面临新的机遇，也需要应对一些突出挑战。





关于持续进行核导开发的朝鲜，二阶在会谈中强调“希望日中就促使朝鲜放弃核导开发而携手合作”。据二阶透露，习近平未直接提及朝鲜问题。





据报道，习近平强调，“一带一路”倡议可以成为中日两国实现互利合作、共同发展的新平台和“试验田”。





【中央社北京5月16日电】中国大陆国家主席习近平今天会见代表日本出席“一带一路”国际合作高峰论坛的自民党干事长二阶俊博。习近平说，中日应该对干扰两国关系改善进程的问题症结深入思考，采取有效措施加以扭转。二阶俊博是日本执政的自民党第二号人物。





新华社报道，习近平会见二阶俊博时以“中国人民的老朋友”称呼他，并指两国关系既面临新的机遇，也需要应对一些“突出挑战”。





习近平未详述“症结”为何，但中国大陆外交部长王毅4月在纽约会见日本外务大臣岸田文雄时提到，日本一段时间以来在“涉及中国核心利益问题上”采取了不少消极举措和挑衅行为”，损害本就脆弱的改善关系势头。





【《日本经济新闻》网站5月15日报道】题:日本向一路”论坛派重量级访华团。





安倍晋三派遣以执政党自民党干事长二阶俊博为首的访华团，参加了“一带一路”国际合作高峰论坛，以此探索中日关系的改善。





日本访问团除了经团联会长榊原定征和埼玉县知事上田清司之外，政府方面有经济产业副大臣松村祥史。安倍首相的政务秘书今井尚哉也于13日前往北京。首相政务秘书在陪同首相出访以外访问海外实属罕见。





安倍政权此前对与中国主导的“一带一路”构想展开合作，一直持慎重态度。这是因为其担心中国通过该构想加强对周边各国的影响力，进而有可能扩大在南中国海等地的势力。





但此次日本仍派出大规模访华团，其背景是认为有必要加快改善与中国的关系。针对一直坚持核试验与导弹开发的朝鲜，中国的作用巨大，与中国展开合作的必要性很高。





【日本《产经新闻》5月16日报道】题:安倍首相称对亚投行持积极态度





安倍晋三首相15日接受媒体采访时，就加入中国主导的亚洲基础设施投资银行(亚投行)问题表示，“如果在实施公正管理运作方面的疑问能够得到消除，将积极考虑加入”。他还指出，“日美对于亚投行的态度基本上是相同的”，强调了与特朗普政府保持一致的想法。





但是，正在北京访问的自民党干事长二阶俊博15日对随行记者团表示，“现在的情况是，能不能尽早做出加入的决定。趁还没有大幅落后，有必要做好加入亚投行的思想准备”。他认为政府应该决定尽快加入。





【日本《朝日新闻》5月16日报道】正在中国访问的自民党干事长二阶俊博15日就中国主导的亚投行问题表明了日本应尽快加入的想法。





日本政府目前打算推动亚洲开发银行与亚投行的合作融资。安倍晋三15日表示:“日本目前正在关注其运作，愿意与美国一道就此紧密合作。”





【共同社东京5月16日电】日本财务大臣麻生太郎16日在内阁会议后的记者会上表示，日本对于加入中国主导的亚投行的态度“（与此前）完全没有改变”，慎重加入的政府方针未曾改变。





关于加入亚投行，首相安倍晋三在15日表示:“如果疑问消除，日本将积极探讨。”





麻生指出，安倍发言有个前提，就是如果公正的治理、借债国债务可持续性等疑问没有消除就不加入。





官房长官菅义伟16日上午也在记者会上表示“短期内可能将继续关注”，认为加入为时尚早。