"一带一路"盛会交亮丽成绩单 展现中国全球雄心

境外媒体称，中国国家主席习近平15日敦促全球领导人反对保护主义，拥抱全球化，像天上的一群大雁一样团结在一起。
力倡开放包容理念
据英国《卫报》网站5月15日报道，在“一带一路”倡议——一个可能改变发展中世界大部分地区的中国历史性基础设施建设运动——论坛最后一天发表讲话时，习近平说，目前全球面临着增长基础不够牢固、贸易和投资低迷、经济全球化遇到波折、发展不平衡加剧等挑战，仅凭单个国家的力量难以独善其身，也无法解决世界面临的问题。
报道称，明显是为了区别于推行“美国优先”政策的特朗普，习近平敦促与会者“不搞排他性安排，反对保护主义”。
习近平说，“大雁之所以能够穿越风雨、行稳致远，关键在于其结伴成行，相互借力”，因此，各国也要坚持“伙伴精神”。
据香港《南华早报》网站5月15日报道，在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛的第二天，中国国家主席习近平15日对世界领导人说，中国的这一全球化大战略“不排除、也不针对任何一方”，并以此推广其连接世界经济和促进增长的理念。
习近平对与会的29位外国元首和政府首脑说，中国将让“一带一路”成为一个开放包容的合作平台。他表示，“一带一路”以亚欧大陆为重点，向所有志同道合的朋友开放，不排除、也不针对任何一方。
“一带一路”倡议是4年前由习近平提出的，旨在沿着贯穿亚欧的古代丝绸之路和贯穿东南亚、连接亚非欧的海上丝绸之路推动贸易与投资。
习近平指出，在“一带一路”建设国际合作框架内，各方秉持“共商、共建、共享”原则，携手应对世界经济面临的挑战，开创发展新机遇，谋求发展新动力，拓展发展新空间，实现优势互补、互利共赢，不断朝着人类命运共同体方向迈进。“这是我提出这一倡议的初衷，也是希望通过这一倡议实现的最高目标。”
据路透社5月15日报道，中国国家主席习近平当日敦促主要多边机制加入其提出的“一带一路”倡议，强调了在寻求全球经济增长过程中抵制贸易保护主义的重要性。
习近平在北京举行的一个关于这项倡议的论坛上对其他世界领导人发表讲话说，与包括亚太经合组织、东盟、非盟和欧盟等组织的发展规划进行协调对接很有必要。
“一带一路”倡议旨在通过扩大亚洲、欧洲、非洲和其他地区之间的联系支持中国寻求全球领导地位的雄心。
习近平对参加这一论坛的29位外国元首和政府首脑说，各国加强政策协调，“不搞以邻为壑，是应对国际金融危机的重要经验，也是当前世界经济发展的客观要求”，“要坚持在开放中合作，在合作中共赢，不画地为牢，不设高门槛，不搞排他性安排，反对保护主义”。
取得多项积极成果
另据俄罗斯卫星网5月15日报道，中国国家主席习近平15日在“一带一路”国际合作高峰论坛记者会上表示，论坛期间，与中国签署“一带一路”合作协议的国家和国际组织达到68个。
习近平说，“一带一路”建设进入全面展开的新阶段，各方决定把互联互通作为“一带一路”建设的重点合作领域。
习近平还表示，大家希望继续用好“一带一路”国际合作高峰论坛这一平台。很多国家提出要把“一带一路”国际合作高峰论坛长期化、定期化办下去。他指出，中方将在2019年举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。
“一带一路”国际合作高峰论坛14日至15日在北京举行，主题是“加强国际合作，共建‘一带一路’，实现共赢发展”。来自130多个国家和70多个国际组织约1500名代表出席。
习近平表示，14日举行了高峰论坛开幕式和高级别会议，一些国家领导人、国际组织负责人和100多个国家的各界代表参加。大家在友好融洽的氛围里，共商“一带一路”国际合作建设，提出了很多好的意见建议，取得了积极成果。
他指出，论坛期间，中国同有关各方新签署了一批合作协议。截至目前，同中国签署“一带一路”合作协议的国家和国际组织总数达到68个。
“一带一路”建设以“五通”为主要内容，即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。在此之前，有40多个国家和国际组织与中国签署了合作协议。
据新加坡《联合早报》网站5月15日报道，中国国家主席习近平15日在记者会上说，本届“一带一路”国际合作高峰论坛取得了“一系列积极成果”。
习近平说，过去两天各国在“友好融洽”的气氛中，就“一带一路”倡议进行讨论，达成了“广泛共识”，并通过了联合公报。
他表示，此次论坛为“一带一路”倡议指明了方向，明确了行动方案，也传递出各方合力推进“一带一路”国际合作、携手构建人类命运共同体的积极信号，“一带一路”建设已经进入“全面展开的新阶段”。
同时，习近平表示，“一带一路”是个长期工程，“前方的路还很长”，需要各方携手合作把蓝图转换成现实。
他说，各方都有理由对“一带一路”建设前景充满信心，“‘一带一路’一定能建设成为和平之路、繁荣之路、开放之路、创新、文明之路”。
据路透社5月15日报道，中国国家主席习近平当日表示，过去两天在北京举行的首次“一带一路”国际合作高峰论坛达成了广泛共识，取得了积极成果。
“一带一路”倡议是习近平标志性的外交政策。这位中国国家主席告诉记者，“一带一路”合作不是建立在意识形态基础上的，而是开放包容的。
展现中国全球雄心
据西班牙《世界报》网站5月14日报道，习近平主席当日在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式演讲中捍卫自由贸易，与美国总统特朗普的保护主义论调形成反差。
29位外国元首和政府首脑、130多个国家的代表以及联合国、国际货币基金组织和世界银行等机构的最高负责人出席此次高峰论坛。在整个开幕主旨演讲中，习近平用诗一般的语言捍卫自由贸易，因为“开放带来进步，封闭导致落后”。他说，“我们要打造开放型合作平台，维护和发展开放型世界经济”，“建设开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化”。
这个理论与特朗普政府“美国优先”的论调形成鲜明对比，北京试图用需要作出巨大融资努力的“一带一路”倡议填补美国退出TPP留下的空白，倡议内容是在“一带一路”沿线建造港口、公路、高铁、自贸区和联通网络。
这次会议的媒体关注度和广泛的国际代表性（仅有大部分七国集团领导人缺席），印证了中国日益增长的经济影响力，而“一带一路”倡议或将使这种影响力进一步增强，该倡议涵括60%的全球人口和40%的全球经济。
世界银行行长金墉和国际货币基金组织总裁拉加德认为，“一带一路”倡议布局宏伟、史无前例，但将面对两大挑战，分别是中国经济增长放缓对倡议所需巨额资金的影响，以及中国希望其赢利能为政治目标服务的事实。
另据《西班牙日报》网站5月14日报道，中国不遗余力宣传“一带一路”倡议，甚至连小孩也对此耳濡目染。
在特朗普提出“美国优先”战略之前，“一带一路”倡议还是停留在设计图上的大批承诺和项目，而在此之后，中国在全球贸易中赢得了全球领导力。在一个对保护主义心怀恐惧的世界面前，“一带一路”毫无疑问是获胜和吸引好感的工具。
习近平不愿放过推进“一带一路”倡议的机会。今年在达沃斯论坛的演讲中，他对自由市场、全球化、开放经济的维护得到听众的热烈支持。“一带一路”的顺利推进证明，中国人已经在制定国际贸易规则。
据德国《明镜》周刊网站5月14日报道，中国振臂一呼，几乎所有人都来了：来自各大洲的100多个国家和地区派出了代表团，从西班牙到朝鲜，从智利到塔吉克斯坦。
报道称，规模约9000亿美元的“一带一路”倡议是自美国二战后实施帮助西欧重建的马歇尔计划以来的最大投资计划。中国准备在海外投资油气管线、发电站、公路、铁路、港口和机场网络——即基础设施。这关系到中国的声誉和影响力，即地缘政治。从南亚到北非，需要现代化公路和铁路的很多国家将受益于中国的技术和资金。
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