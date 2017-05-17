校园里和女朋友拥抱，大一男生被学校“自律委员会”围殴

近日，一则“滨州学院一大学生因在学校内被女朋友抱了一下，与校自律委员会起争执被围殴”的信息在网上引起热议。
该信息称，5月12日晚，滨州学院一男生被其女朋友抱了一下被该校“自律委员会”成员发现，在制止这种亲密行为过程中与该男生起争执并互殴，该组织共七八个人将该男生打伤并将其眼镜摔坏，男生手表丢失，随后报警。
据当事情侣王某某和武某某介绍，5月12日晚，他们在校园散步时女方武某某抱了一下王某某，恰被自律委员会的学生看到。当自律委员会学生要求他们进行信息登记时，遭到他们拒绝，同时他们声称并非是本校学生。随后，自律委员会学生要求他们证明不是本校学生过程中，双方发生冲突进而产生了肢体接触，王某某左手臂和双腿膝盖等部位有擦伤。
随后，学生处老师及时赶到，将情侣二人带到了办公室询问相关信息。并给涉事同学警告、严重警告、记过等不同程度的处分。
看过这则消息的网友表示很懵，自律委员会是什么鬼？
校方称，滨州学院大学生自律委员会是学校成立的专门管理学校内学生不文明行为的组织，对情侣在公共场合搂抱、亲吻等不文明举止和公共场合吸烟、宿舍内使用大功率电器等危险行为进行制止。
不得不说，在大学校园有这个规定还是挺奇葩的，还不准大学生谈恋爱了？情侣在校园拥抱一下就被查？
学校要做的应该教导学生保护好自己，树立正确的爱情观，而不是极端教育，更不是时时刻刻盯梢吧？
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