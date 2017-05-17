谁应为勒索软件袭击负责？美媒：恶意软件开发者仍成谜

美媒称，“想哭”（WannaCry）勒索软件12日发起攻击，数日后，微软公司直指美国国家安全局在这种病毒诞生的过程中发挥了作用。微软认为，“想哭”是一个最新例子，证明情报机构不应大量储备用于攻入敌方系统的计算机漏洞。微软认为，像国家安全局这样的机构应向制造商披露计算机漏洞。
美国《外交政策》双月刊网站5月15日报道称，但人们误解了国家安全局在创造“想哭”的过程中发挥的作用：该情报机构实际上并未创造“想哭”，而只是在无意中为这种病毒的诞生出了力。谁才是这款恶意软件的开发者仍是个谜。
最近的这次骚乱是由一种恶意勒索软件引起的，它将感染病毒的计算机的数据加密，要求用户支付赎金才提供解锁密码。
此次袭击的严重程度促使计算机公司高管、前情报官员和活动家就以下问题展开激烈辩论：到底谁应为此次袭击负责。
国家安全局利用微软公司一款软件的缺陷开发出的网络武器意外地从美国政府手中流出，落入恶意黑客之手，后者利用这种武器为自己谋利。
微软总裁布拉德·史密斯14日在一篇博客中写道：“此次袭击再次证明政府储备（计算机）漏洞会引起多么大的问题。世界各国政府应将此次袭击视为一次警告。”
微软公司此前曾发布一个软件补丁，但未能阻止勒索软件传播。未升级系统的计算机用户和信息技术经理们应为此次袭击负部分责任。但出于许多原因，给计算机系统打补丁是一项非常艰巨的挑战。
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