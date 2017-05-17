中国“一带一路”赢得掌声

中国国家主席习近平15日强调，中国主导的“一带一路”构想“进入全面展开的新阶段”。
“主场外交”成果丰硕
据日本《读卖新闻》5月16日报道，习近平在15日下午“一带一路”国际合作高峰论坛闭幕后会见记者时表示：“‘一带一路’建设将朝着构建人类命运共同体的目标迈进，这次论坛得到了广泛赞同。”
中国推进区域内铁路、公路、港口等大型基础设施建设的宏伟构想受到沿线国家的关注。尤其是在特朗普政府宣布退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）之后，中国的资金和技术魅力大增。
另据日本《每日新闻》5月16日报道称，中国倡议的现代版丝绸之路经济圈构想“一带一路”国际合作高峰论坛15日在发表联合公报后落下帷幕。公报提出反对一切形式保护主义，寻求构建开放、多边贸易体制。
公报提出，“共同致力于建设开放型经济、确保自由包容性贸易”。中方还宣称尊重国际法基本原则，维护各国主权和领土完整，展示了不干涉沿线国家内政问题的“中国型”经济圈形象。
报道称，习近平在会议闭幕后的记者会上强调，“会议为‘一带一路’建设国际合作指明了方向，‘一带一路’将全面进入新阶段，将继续加强政策协调和发展战略对接，形成协同发展的合力”，表明了以首脑会议为立足点，加速实现构想的方针。
据塔斯社5月15日报道称，“一带一路”国际合作高峰论坛当日闭幕，近30国领导人通过了联合公报。公报指出，平等协商、互利共赢、和谐包容、市场运作、平衡和可持续是“一带一路”盛事参与者进一步合作的五大关键原则。
公报指出，各方应恪守《联合国宪章》宗旨和原则，尊重各国主权和领土完整等国际法基本准则；协商制定合作规划，推进合作项目。
论坛参与者还强调项目的经济、社会、财政、金融和环境可持续性，促进环境高标准，同时统筹好经济增长、社会进步和环境保护之间的关系。
另据《日本经济新闻》5月16日报道称，中国媒体在报道15日闭幕的“一带一路”国际合作高峰论坛时，频繁使用“主场外交”的表述。中国把邀请各国首脑至本国的主场外交定位为2017年对外战略的最重要任务。继这次“一带一路”论坛后，9月在厦门举行的金砖国家峰会也将以中国为主舞台。
主场外交用意何在？中国外长王毅在年初发表的一篇文章中写道：“今年外交的中心任务是服务党的十九大胜利召开。”
报道称，原本持反华立场的特朗普为向朝鲜施压，强化了对华和解姿态。中国瞅准这个时机，邀请29位外国元首和政府首脑在北京举行“一带一路”论坛，意义不容小觑。美方决定派政府代表参加“一带一路”论坛，让美国认同“一带一路”构想可以说是中国主场外交的重大成果。
赢得各方广泛赞誉
据德国《资本》月刊网站5月15日报道，中国通过一场盛会庆祝其巨型新项目“新丝绸之路”。中国国家主席习近平亲自为此次盛会揭幕，中国借这次会议推进自己的“世纪工程”：由铁路、公路、港口和油气管线组成的网络——“新丝绸之路”。中方声称，这将把非洲、欧洲和亚洲更紧密地联结起来、开辟市场、增进贸易以及让所有参与者富起来。
来自100多个国家和地区的几乎所有代表——包括29位外国元首和政府首脑——都对主办者赞誉有加。普京向习近平表示感谢——“这项倡议前景光明，来得正当时”。埃尔多安转达了“所有土耳其公民的爱与尊敬”，他认为这是一个“增进和平与稳定的双赢项目”。联合国秘书长古特雷斯指出了“一带一路”倡议的“巨大潜力”。巴基斯坦总理谢里夫表达了“钦佩”之情。世界银行行长金墉、国际货币基金组织总裁拉加德和世界经济论坛主席施瓦布均对习近平的远见和领导力表示祝贺。
报道称，基础设施投资会促进经济增长，很多地方也急需投资，这是不言而喻的。同样可以理解的是，中国的邻国希望得到现代化的公路和铁路，国际组织则希望获得对项目实施的影响力。这大概是中国自2008年北京奥运会后取得的最大宣传胜利。
另据瑞士《新苏黎世报》网站5月15日报道称，中国寻求通过巨额交通运输基础设施投资将自己的发展模式延伸至古丝绸之路沿线，这很有勇气。
真是时代变迁。就在短短几年前，中国还在国际会议上拒绝承担更多世界责任。他们反过来强调，中国还是发展中国家，需专注于自身发展。但5月15日，一场精心筹划的闪亮盛会在北京闭幕。中国骄傲地指出，29位外国元首和政府首脑以及来自130多个国家和地区的1500多名代表应中方邀请出席了“一带一路”国际合作高峰论坛。
“一带一路”倡议深刻表明了中国对自身地位认知的增强。这项在古丝绸之路沿线新建、改建公路和铁路以及改善和保护通往亚洲、非洲和欧洲的海上航线的计划被习近平称作世纪工程。
报道称，习近平强调中国推进全球化是为了惠及所有人并希望为世界贸易开辟新市场。这肯定应予以欢迎。中国承担起更多全球责任，这令人高兴。
另据德国《青年世界报》5月15日报道称，如果中国做梦的话，许多东西都将变为现实：中国正在为传奇的丝绸之路注入新活力，沿线国家的经济和贸易将得到提振。
努力打消外界疑虑
据英国《金融时报》网站5月15日报道称，中国国家主席习近平寻求缓和邻国对其雄心勃勃的“一带一路”计划会削弱其他区域融合倡议的担忧。北京斥巨资支持的这一计划，旨在通过建设公路、铁路、港口、油气管道和其他基础设施，提升欧亚间的贸易联系。
在一个于北京举办的推动“一带一路”计划的会议上，习近平对29位外国元首和政府首脑以及其他代表说：“大家基于自身国情制定发展战略，它们各有特色，但目标一致，有很多联系点和相通之处，可以做到相辅相成、相互促进。”“不搞以邻为壑，是应对国际金融危机的重要经验。”
报道称，在会后发布的“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单中，中方还宣布设立中俄地区合作发展投资基金，总规模1000亿元人民币，以推动中国东北地区与俄罗斯远东开发合作。
设立这一基金，似乎旨在缓解莫斯科的担忧，即“一带一路”会破坏欧亚经济联盟。欧亚经济联盟是普京青睐的一项计划，旨在将周边国家——如哈萨克斯坦等中亚国家——纳入俄罗斯的发展计划。
习近平5月15日还表示，中国将把“一带一路”建设国际合作同亚太经合组织、东盟、欧亚经济联盟等区域发展规划对接起来。他说，这样会“产生‘一加一大于二’的效果”。
其他国家也对中国在其后院的经济影响力日益上升表示担忧。比如，一些欧盟官员就对中国在欧洲影响力的上升表示担忧。
另据瑞士《新苏黎世报》网站5月15日报道，在“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国国家主席习近平在讲话中试图打消这样的顾虑：中国通过“新丝绸之路”对项目参与国施加影响。
习近平承诺，中国愿同世界各国分享发展经验，但不会干涉他国内政，不会输出社会制度和发展模式，更不会强加于人。
欧洲人和中国人之间的争议表明，中国的推进并非让所有人高兴，因为有人担心“新丝绸之路”沿线国家在经济上——因此也在政治上——日益依赖北京。习近平试图消除这方面的疑虑，而中国在现实中还必须证明自己凭借新赢得的权力也能负责任地行事。
据路透社5月15日报道称，中国举办了“新丝绸之路”计划的首次大型峰会，并积极宣传了习近平在自由贸易问题上想传递的信息。
习近平提出并大力推动的“一带一路”项目雄心勃勃，此次有29位外国元首和政府首脑参加的峰会就旨在说服那些怀疑论者。
报道称，这是中国今年最大的外交盛事。官方媒体播出了一些面带笑容的外国人称赞“一带一路”计划如何改变自己生活的画面，而对于一些西方国家的批评则进行了正面回应。在峰会召开前一天，新华社在一篇英文评论中谴责了那些“就像秃鹰一样盘旋不去的唱反调的人”。
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