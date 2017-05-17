杜特尔特承诺对华“和平交往”，缓解南海紧张局势

中国国家主席习近平15日在人民大会堂会见来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛的菲律宾总统杜特尔特。
据新加坡《联合早报》网站5月16日报道，据中国媒体消息显示，习近平指出，菲律宾是中国友好近邻，也是共建“一带一路”的重要伙伴。坚持睦邻友好合作、实现合作共赢是发展中菲关系正确道路。中方愿同菲方推动两国发展战略对接，在共同发展的道路上取得更多成果，更好造福两国人民。
报道称，杜特尔特祝贺“一带一路”国际合作高峰论坛成功举行，表示“一带一路”倡议将有力促进亚洲互联互通和经济增长，也将为菲律宾带来就业和繁荣。菲方感谢中方在政治、经贸、禁毒等领域给予的支持。菲律宾致力于加强东盟同中国合作关系。
据菲律宾《马尼拉旗帜报》网站5月16日报道称，菲律宾总统杜特尔特5月15日承诺，菲律宾将继续与中国“和平交往”，缓解南海的紧张局势。他说，两国即将就南海问题举行的双边磋商是朝解决领土争议的正确方向迈出的一步。
杜特尔特与中国国家主席习近平在北京人民大会堂会晤时说：“保持我们的沟通渠道畅通十分重要。我很高兴我们已经就南海问题建立了双边磋商机制。这是向和平解决争议的方向迈出的一步，我期待首次磋商取得成功。”
报道称，双边磋商机制在杜特尔特去年访华期间确定，中菲两国官员将在5月18日至19日就解决南中国海争议举行首次磋商。
有专家表示，双边磋商机制将让两国有机会分开处理合作与争端。
杜特尔特说，他的中国之行证实，马尼拉和北京推动合作符合双方利益。
他说：“正如我以前所说，菲律宾和中国正在书写现代合作的新篇章。”
杜特尔特的经济团队成员说，尽管菲律宾不会放弃自己的海上主权，但这些争议不应该妨碍菲律宾与中国等其他主权声索方发展贸易和经济联系。
另据日本《朝日新闻》5月16日报道，前往北京参加了中国主导的“一带一路”国际合作高峰论坛的菲律宾总统杜特尔特15日与中国国家主席习近平举行了会晤。始终对中国展现灵活态度的杜特尔特受到了中国方面的盛情款待。在中国的经济援助攻势面前，中菲之间悬而未决的南海问题对立局面，似乎也正在发生改变。
在阿基诺执政时期，每年举行一次的美菲“肩并肩”联合军演曾经登陆过靠近南沙群岛的巴拉望岛，并且进行了夺回被占岛屿的训练，在很大程度上刺激了中国。但今年，参加本月初举行的2017年“肩并肩”联合军演的人数只有去年的一半，并且以救灾为中心内容。
报道称，实际上，今年的“肩并肩”军演就是杜特尔特思路的体现。他去年曾经表态要终止美菲军演。美方也受此影响，调整了演习内容。
报道称，杜特尔特对南海问题采取实质上的搁置态度，对于中国来说简直就是求之不得的利好消息。中国还想借此东风，与东盟敲定南海行为准则框架内容。
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