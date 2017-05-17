相对衰落的美国需要新盟友

美媒称，过去500年来，称霸世界的是大西洋国家，这段漫长的历史阶段现在结束了，东亚国家将重新获得其曾经拥有的霸主地位。无论美国还是其他任何人，都将因此扮演新的角色。
美国《波士顿环球报》网站5月14日刊登《结识新盟友，迎接新世界》一文称，近几个月来，美国走向衰落的进程又加速了，特朗普总统倾向于增加军费开支，推进海外战争，同时缩减外交队伍。这种政策对任何国家来说都不太明智，对美国而言尤其如此。美国力量的真正源泉并非如一些人坚称的那样是“世界上最强大的军队”，而是一个国家因为建立在机遇、创新、多元、开放和自由的基础之上而获得的天然吸引力。丧失这些吸引力，美国就丧失了最重要的战略资产。现如今，美国不仅在丧失资产，更在积极主动地破坏自己的资产。
文章称，随着21世纪的来临，中国似乎即将担负起全球领导责任，他们对待世界的方式与美国大不相同。但中国人并不鼓励其他国家效仿适合中国的制度，他们认识到，任何政治制度都植根于本国土壤。在后大西洋时代，各大国将认识到，没有哪种社会组织形式从本质上比其他形式更高级。此类看法与美国有根本不同。美国认为美国的制度是最棒的，并要求其他国家跟着学，其他任何大国都没有这种想法。
文章称，中国不可能像美国这样建立一支远征型军事力量，一支能够迅速入侵世界上任何国家的军队。中国也不寻求取代美国成为新的全球霸主，因为没必要这么做。有了外交与经济的双重实力，中国人可以达到美国人靠枪炮和炸弹没能达到的目的，中国人不像美国这样热衷于打击和入侵其他大洲的国家。欧美大国衰落后出现的世界可能会容纳较少的个人自由，但也会更加和平。
在新的世界里，美国将需要盟友。欧洲会是其中之一，但欧洲正在纵容无政府主义分裂自己，其纵容程度几乎与美国相当。欧洲的战略实力有限，抱负也是有限的。数百年殖民史和战争史造成的副作用导致欧洲人讨厌听到枪声。美国将需要到其他地方寻找战略伙伴。最后，美国很可能看上俄罗斯。
文章称，在一个拥有三个大国的世界里，三方的关系始终处于变化当中。老二和老三会下意识团结起来，对付老大。上世纪50年代，中俄曾联手对付美国，未来，中国实力的阴影将促使俄罗斯与美国走到一起，美国所做的任何给这一过程增加障碍的行为（比如丑化俄罗斯）都会降低促成美俄伙伴关系的可能性。同时，俄罗斯会被推入中国的怀抱，为美国制造新的可怕的安全问题。
无论未来的同盟模式是什么样子，“威斯特伐利亚理想”（即所有国家都平等独立）将继续趋向衰微。美国将最终接受这样的现实：既然美国要求周边国家表示屈服，同样的要求也会被中国与俄罗斯提出来。
文章称，至少美国的相对衰落是注定的，但衰落的速度是由美国自身决定的。近几个月来，美国加快了衰落的脚步。（编译/刘子彦）
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