食物发霉了还能吃吗？

堪培拉电，人们常常会遇到这样的难题：面包、奶酪等食品放的时间有点长，边缘长出了绿毛。可发霉的地方不多，将东西全部扔掉有点可惜，把发霉的地方切掉，剩下的食品看上去没问题，但吃进去又怕有害健康。那么食物发霉了还能吃吗？
澳大利亚联邦科学和工业研究组织农业和食品方面的专家艾尔萨·霍金博士说，是扔还是吃，取决于你如何平衡健康和食物浪费，也取决于食物的性质。
澳大利亚广播公司17日一则相关报道援引霍金的话说，如果发霉的食物是硬奶酪，那么将发霉部分切除，剩下的部分应该还可以食用。但如果发霉的是面包，那么最好还是整个扔掉。
霍金说，发霉部分能够释放出毒素，而由于有些霉点很小，肉眼难以发现，所以人们不知道毒素存在于食品的哪个位置。如果身边没有食品安全方面的专家可以咨询，那么可以从两个因素加以判断：一是食物内部的湿度，一是食物的密度。
硬奶酪密度较大，内部含水量低，因此发霉部分通常只出现在表面，不太容易扩散到内部。所以，发现硬奶酪表面发霉，可以切掉发霉部分，并多切掉几厘米，以确保安全。但面包、蛋糕和酸奶等内部多孔洞的低密度食物一旦发霉则最好全部扔掉。
草莓等质地较软的水果一旦长毛也最好扔掉，因为霉菌可能已经深入到食品内部，看上去没有发霉的地方可能已经变质。
常见的引起食物发霉的霉菌包括曲霉菌、青霉菌和灰霉菌，霉菌中毒的症状包括多汗、颤抖、肌肉无力、抽搐、头痛、发烧、呕吐等。大多数霉菌通过冷冻、高温烹煮等方法无法杀死，牲畜或宠物食用发霉食物可能生病或死亡。偶尔食用了发霉食物对健康威胁不大，只有长期食用才会威胁健康，包括罹患肝癌。
霍金提醒说，一些特殊食物，如蓝纹乳酪，看上去像是发霉，但实际上是使用了可食用的霉菌制作出来，不会产生毒素。但一旦这些乳酪长出了与新鲜状态下不一样的霉菌，那么也该扔了。
霍金援引美国食品安全及检验局的指导原则给出了如下建议：
以下食品一旦发霉就全部扔掉：午餐肉、培根、热狗；酸奶、酸奶油、软乳酪；质地软的水果和蔬菜；面包和烘焙制品；花生酱、坚果、豆类；果酱、果冻。
以下食品处理掉发霉部分仍可食用：硬质（风干类）香肠（需切除表面发霉部分）；硬乳酪（发霉部分周围多切掉至少２．５厘米）；硬质水果和蔬菜（切掉小霉点）。注意切除发霉食物的刀必须清理干净，不要用沾了霉点的刀去切新鲜食品，还要用新的保鲜膜重新包裹切除了发霉部分的食物。（新华社）
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