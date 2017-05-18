“每天晨起空腹一杯水”是一条流传甚广的健康信条，人们认为这杯水能清肠胃、排毒养颜、防治疾病。火箭军总医院中医科主任医师郭志红提醒，晨起喝水确有益处，但脾胃虚寒、脾虚湿重、消化功能欠佳以及肺肾功能不足的人，晨起喝水不当反伤身。
早晨太阳从东方升起，人体阳气也随之生发。“晨起一杯水”对有些人而言会阻遏阳气的生发，尤其是体弱多病、阳气虚衰者，喝水过多、直接喝凉水都是很不利的。清代医书《四圣心源》认为：“水谷入胃，脾阳磨化，渣滓下传，而为粪溺，精华上奉，而变气血。”意思是说，若脾阳不足，则体内水湿的运化就会出现障碍，进而妨碍气血的化生。如果一味多喝水，会导致水湿积聚加重，进一步损伤阳气。
自身阳气弱不弱，可以通过观察面色来判断。如果面色润泽有光，表明体内阳气充足；如果面色涩滞黯淡，代表阳气不足。有些女性早晨起床后饮水会出现头晕、面部浮肿、晦浊，犹如没洗干净似的，这都是脾胃阳气虚弱造成的水液代谢不畅、上蒙清窍。因此，脾胃阳虚的人早晨起床后切忌喝凉水，可以少量喝一杯温白开水或者蜂蜜水，80～100毫升即可。
肺主通调水道，对水的调节也起着重要作用，即通过肺气的宣发和肃降来完成体内津液向全身各处的输布发散。若肺功能有碍，如容易胸闷气短、喘息心悸、咳嗽痰多的人，本身对水液的代谢很差，喝水过猛或过多，都会加重上述症状。心衰的病人也不宜大量饮水，否则会增加心肺负担，造成全身水肿，甚至诱发低血钠症。因此，对于脾肾阳气逐渐衰退的老年人来说，喝水尤其要注意控制好量，宜多次少次，不要等到口渴时猛灌一气。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost