美经济学家建议美联储考虑发行数字货币

美媒称，两位知名经济学家称，美联储发行其自身版本数字货币的时机接近成熟。
据美国《华尔街日报》网站5月17日报道，达特茅斯学院教授安德鲁·莱温和拉特格斯大学教授迈克尔·博尔多认为，美联储发行数字货币可以作为美元的补充，将为美联储带来大量益处。莱温此前曾是美联储主席耶伦和前美联储主
席伯南克的顾问。
他们表示，首要的一点是，数字货币将基本上绕开变化莫测的金融市场，从而提供一种更有效的方式来影响经济动能，并实现美联储稳定物价和极大促进就业增长的职责。
莱温和博尔多称，美联储可为任何想拥有此类账户的人提供美联储数字货币生息账户。想要影响私人设定的借贷成本时，美联储可以不再动用复杂的政策工具，而只是简单地调整支付给这些数字货币账户的利率水平就能取得同
样的效果。
市场和更广泛的金融形势并不总是以可预见的方式对美联储的利率调整作出反应，这让货币政策更具挑战。他们表示，美联储发行数字货币可能会避开这些情况。
莱温和博尔多称，大多数金融活动仍将通过传统的私人银行账户进行。但他们的确预计，有效的央行数字货币最终可能会消除现金需求。他们还表示，数字货币的易用性和普遍性将确保支付给数字账户的利率水平成为广泛经济领
域的基准短期利率。
这两名教授认为，美联储发行数字货币还将推动美国笨拙和复杂的支付系统实现大规模现代化改造，让支付转账更加快捷。
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