经济植入提供便利条件，日本文化在泰国传播迅速

【法新社曼谷5月14日电】看漫画，吃寿司，对日本传统着迷……泰国的年轻人将日本视为榜样。数十年来日本企业强势抢滩泰国也加强了这种魅力。
在曼谷的大街小巷，经常会看到富士山。这座日本的著名山脉出现在许多广告上,大多数情况甚至都没有翻译成泰语。
“我一直对动画着迷，觉得日语非常美。有一天，我告诉自己，学习日语是找到一份工作的好方法,”24岁的亚杜达·素里亚丹讲述道。时间证明她是对的:刚一毕业，她就在一家日企找到了工作。
许多年来日本一直是泰国的最大直接投资国，并将泰国作为进入东南亚的大门。
根据日本贸易振兴机构的数据，泰国有大约4500家日本企业，2015年的投资额为1490亿泰铢(约合298亿元人民币)
日泰两国联系历来紧密。二战结束后不久，日本的汽车企业率先进入泰国,如今在泰国占据很大比例。
“泰国多年来(对于日本而言)是个关键国家，如今仍然如此。当地市场十分重要,并且泰国对于(日本的）出口而言至关重要。”日产汽车公司泰方负责人安托万·巴尔泰斯解释道。
最近这些年，进驻泰国的日本新企业主要是“中小型企业，百分之八九十属于非制造业公司”，泰国日本商会的管见阳一解释说。
这种强劲的经济植入为日本文化的传播提供了便利条件。漫画也起到了很好的促进作用。于是，越来越多的泰国人前往日本,主要是享受免签便利——2013年7月开免实施，可以免签在日本逗留长达两周。
各航空公司,包括廉价航空公司，都增加了飞往日本的航班，使得飞行价格大大降低。
泰国和日本都是君主制国家，各自拥有非常受尊重的皇室。今年3月初，日本明仁天皇到泰国悼念去年10月去世的普密蓬·阿杜德国王。后者在位70年间，经常访问日本。
泰国人还迷恋日本的礼仪规范和传统。
“我非常喜欢日本人说话的方式。他们在讲话时非常有礼貌、非常恭敬，和我们一样，”一名正学习日语的泰国年轻药剂师说。
越来越多的泰国人在学校或者夜校学习日语。日语是泰国除了英语之外学习的第二外语。曼谷有数十所学校教授日语，发展速度与日本餐馆一样快。
日餐以前在泰国被视为一种奢侈享受，如今价格适中得多。泰国现在拥有2300多家日本餐馆，是2008年的3倍。
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