亚洲未富先老威胁世界财富

【德国《世界报》网站5月10日文章】题：亚洲老龄化威胁世界财富〔作者弗兰克·施托克尔）
几乎没有一个国家像德国那样从亚洲经济崛起中获得了如此多的好处。中国眼下是其最为重要的贸易伙伴。去年，德国企业向中国出口了价值约760亿欧元的商品，比15年前的六倍还多。
但是眼下这一黄金时代面临终结。因为亚洲大片地区即将面临一个重大的转折，一个在欧洲已经开始了一段时间的进程眼下也赫然出现在远东，而且势头比欧洲更强。这里所说的是社会老龄化、劳动年龄人口的减少以及它所带来的增长率下降。
国际货币基金组织在日前发布的最新亚洲报告中花了整整一章的篇幅来说明这个问题。IMF的专家写道：“亚洲大片地区特别是东亚过去呈现一种‘人口红利’，就业人口增长快于需要供养的人口，这给予增长以明显的支持。”但是眼下这已成为过去时，IMF的分析对其影响进行了研究。
它的第一个发现实际上并不新鲜，但是它得到了更具体的数据支持，这意味着亚洲社会有在变富之前先变老的危险。这是与西方的一个显著不同。
在德国，通常被定义为劳动年龄人口的15至64岁之间的人口数量在总人口中所占的比例在1987年达到顶峰，美国甚至到2008年才达到峰值。而当时这两个国家的经济都已经在一个相对很高的水平上。
相反，当中国在2011年达到这一顶蜂时，它的国民收入只有美国的20%。韩国〔2014年)达到时毕竟还有美国的大约60%，而越南〔2014年)连15%都不到。因此这一人口趋势的逆转对这些国家而言成了一个特殊的挑战，这让在财政上支持老年人变得更加困难。
但是还有某些因素令IMF的专家感到不安。“亚洲老化的速度很快，”他们写道，“鉴于欧洲和美国的经验，这样的老龄化速度尤其值得注意。”他们根据一个衡量人口总体发展的变量确定了这点——老年人口抚养比。
它显示的是65岁以上人口与劳动年龄人口（15至64岁)之比。目前中国的这一比率在15%以下，这就是说每100个劳动年龄人口要供养15个退休者。欧洲的这一比率从15%提高到25%平均花了约25年，而中国的老年人口抚养比在2025年之前(在不到十年时间内)就将跨过这一门槛。
其他亚洲国家和地区的情况看起来也十分类似。泰国和新加坡的老龄化速度已经超过中国。因此到2040年时，中国内地和泰国的老年人口抚养比将超过40%，新加坡、韩国和香港将在50%以上，而作为先行者的日本则会超过60%。
由于社会迅速老龄化，所有这些国家和地区的经济都面临转巨大的挑战。因此按照IMF的估算，日本在2020至2050年间的年均经济增速将因为人口问题减少一个百分点。中国内地、香港、韩国和泰国因此而减少的增长将在0.5至0.75个百分点之间。
东亚社会老龄化还将对金融市场产生影响。它尤其会降低率，就像在西方发达国家所发生的那样。IMF预言，由于人口发展的这一趋势，未来几年亚洲的利率将降低1至2个百分点，当然，前提是其他所有因素都保持不变。
这可能又会对来自外国的投资者产生影响。因为近年来这些国家的国情和普遍而言的新兴工业国国债一样，成了对很多人都非常具有吸引力的选择，而且往往还是通过固定利息证券赚钱的唯一选择。但是眼下这一利息源泉可能很快就将枯竭。
唯一的好消息是：也有几个国家在很大程度上并未受到这一趋势的影响，至少在未来二三十年里是这样。它们包括菲律宾、印度和印度尼西亚，比它们程度略弱一点的还有马来西亚。
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