特朗普说愿与朝鲜通过接触实现和平

据韩国媒体18日报道，美国总统特朗普17日在华盛顿与韩国总统特使洪锡炫会面时说，美方愿意在“条件成熟”的情况下与朝鲜通过接触实现和平。
作为韩国新任总统文在寅的特使，韩国《中央日报》前社长洪锡炫于17日抵达华盛顿。洪锡炫向媒体记者透露，他与特朗普会见了15分钟，特朗普认为，目前处于对朝“施压和制裁”阶段，但“他有意愿在条件合适的情况下，通过‘接触’实现和平”。但在朝鲜半岛问题上，美方不会为谈而谈，期望能通过对话取得成果。
洪锡炫还向特朗普转交了文在寅的亲笔信函，特朗普表示期待与文在寅举行会晤。韩美双方此前确认，两国元首将于6月底在华盛顿会晤。
本月初，特朗普曾表示，他愿在“合适情况”下与朝鲜最高领导人金正恩会面。
美国政府4月26日说，美方寻求通过加大对朝经济制裁力度和外交施压相结合，以实现朝鲜半岛无核化。美方对通过谈判来实现该目标持开放态度，但同时做好了保卫美国和盟友安全的准备。
今年以来，朝鲜半岛局势持续紧张，引发国际社会普遍关注。朝鲜外务省发言人５月１日曾发表谈话说，目前的半岛局势是50年来最严重的，朝鲜将继续坚持拥有核武力政策，这样美国才不能把它对其他国家的侵略行为无所顾忌地用在朝鲜身上。（新华社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost