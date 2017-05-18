“现金真的成为过去时”，美媒记者不带钱包逛北京

美媒称，北京的易观国际说，智能手机支付业务量已经出现爆炸性增长，去年的支付额达到惊人的1.85万亿美元（1美元约合6.9元人民币——本网注）。阿里巴巴子公司蚂蚁金服和腾讯的财付通所推出的支付应用程序是行业内的领头羊。
美国《福布斯》双周刊网站5月15日刊登了题为《你的移动货币——不带现金或银行卡在中国生存一天》的文章。《福布斯》记者王悦（音）在北京体验了一天无卡无现金只带手机的生活。现将文章摘编如下：
没有现金？你的智能手机能发挥很大作用。习惯于将辛辛苦苦挣来的钱花在技术上的中国消费者越来越依赖技术解决方案来进行各种支付，从早餐到预定度假服务。
为了看一看不带钱包能在北京走多远，我在只带智能手机的情况下在北京逛了一天。
美好的一天从美味的早餐开始。我用手机在小吃摊购买了名为煎饼的当地美食。通过扫描看起来像是不均匀的棋盘的二维码，我给店主转了6元钱。
之后我路过一家小超市——所有的收银台上都放着写有“欢迎使用支付宝”字样的指示牌。
就首都的出行方式而言，你可以通过中国的叫车服务提供商滴滴出行预定出租车或私家车。滴滴公司最近完成了50亿美元的融资，市值高达500亿美元。支付宝、财付通和信用卡都可以使用。
如果不喜欢在车流中等待的感觉，你也可以选择租一辆自行车。你可以通过扫描二维码来解锁这些自行车，每半小时的价格为0.5元。
亚锴璞隆投资咨询有限公司的曾农·卡普伦说，许多店铺之所以愿意使用移动支付服务是因为这能让它们更好地吸引到顾客。我在一家餐厅中利用微信中的支付功能购买了一份三明治，女服务员随后让我“关注”她们的公众号，以便向我发送优惠券和虚拟会员卡。
附近一家时装店的门上挂着一块写有“请使用微信支付”字样的指示牌。这家店也接受信用卡支付，但是不使用移动支付正被越来越多的人视为逆流而行。一位用户最近在与推特类似的新浪微博上发文称，在数字钱包时代，刷卡消费是一种“守旧”行为。
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