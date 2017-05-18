美媒指特朗普向俄泄露机密情报，美俄双方均坚决否认

国家安全顾问麦克马斯特在白宫对记者说，特朗普和拉夫罗夫讨论了一系列共同面临的威胁，包括民用航空业所受的威胁，但是完全没有涉及情报来源或方法，也没有透露任何未公开的军事行动的情况。
《华盛顿邮报》报道说，在白宫会见拉夫罗夫的时候，特朗普透露了通过敏感的情报分享计划从一个美国的合作者那里得来的信息。报道援引匿名消息来源说，就连美国的盟友也不知道特朗普透露的信息。
据报道，特朗普谈论了疑似IS策划的一个阴谋，其中涉及用笔记本电脑来袭击飞机的内容。
该报还说，特朗普的做法危害到了美国领导的在叙利亚和伊拉克打击IS的战斗中的一个重要情报来源。该报援引一位与特朗普政府官员关系密切的前美国高官的话说：“特朗普看来非常鲁莽，没有意识到他处理的事务的重要性，尤其是在涉及情报和国家安全方面。”
报道称，特朗普向俄方透露的信息还包括这位合作者获取威胁信息时所在的位于IS控制区内的城市。《华盛顿邮报》称，在美国官员的建议下，他们在报道中隐去了有关该城市和其他阴谋细节的内容。
据英国广播公司网站5月16日报道，这起泄露情报事件的严重后果不仅因为处理敏感信息的方式，还因为和俄罗斯有关。
特朗普上任后一直面临在竞选期间和莫斯科有瓜葛的指控，一些指控已经在接受调查。和俄驻美大使基斯利亚克的会面已经成为导致国家安全顾问弗林下台的重要原因，司法部长塞申斯也因为类似原因回避参与相关调查。
报道称，另一个问题是，如果总统让情报伙伴的身份处于危险之中，谁还愿意和美国共享敏感信息。这给特朗普的批评者提供了更多理由，指责他是一位不能自律而且在外交政策上缺乏经验的总统，指责他讲话随意的风格会带来危险。
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