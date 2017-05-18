中国公布首部情报法草案

【德国之声电台网站5月16日报道】16日，中国低调公布了该国首份国家情报法的草案。根据草案，当局在对中外个人和团体进行调查时，有权对嫌疑人进行监视、突击搜查、扣押车辆和设备。
中国连续通过了数部旨在加强国家安全、防止内外威胁的法律。
中国2014年通过了国家安全法，此后又出台了一系列反恐、管理外国非政府机构以及加强网络安全的措施和法规。
16日，中国最高立法机关全国人大常务委员会在官网上发布了国家情报法草案，欢迎民众在6月4日之前给予意见反馈。
该草案声明中写道："国家情报工作应该为维护国家安全和保护国家利益提供支持。"不过，其中没有就该法的具体通过时间做出说明。
草案中提及的国家利益，包括国家政权、主权、独立以及领土完整。
据报道，情报工作的范围涵盖国内和境外。草案声明称，将会依法对外国团体和个人的危害国家安全行为进行调查。也就是说，如果该法获得通过，将会给予当局监视和调查国内外个人及团体新法律依据。
根据草案，当局可以建议海关和边防进行检查，对于阻碍其工作或者泄露相关国家机密者，将予以15天的行政拘留。
根据新草案，在需要的情况下，情报当局可以进入"管制区"、使用"技术侦察手段"。不过，草案没有具体说明是哪些区域和措施。
根据草案，当局在情报搜集工作当中可以征用和扣押车辆、通讯设备甚至房地产，如建筑物等，而业主会得到相应的补偿。如果需要，情报人员也可以建立相关场所、设备或者设施。
中国方面表示,这些法律是为了适应中国国家安全的需要。
今年3月，中国全国人大常委会委员长张德江表示，国家情报法将于年内出台。
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