菲律宾总统下令全国公共场所禁烟

马尼拉5月18日电,菲律宾卫生部长罗塞利-乌维亚尔18日证实,菲律宾总统杜特尔特日前签署行政命令,将在全国室内外公共场所禁烟｡
乌维亚尔在接受媒体采访时透露,杜特尔特16日签署的这项行政令规定,在菲律宾全国范围内,无论室内室外,凡公共场所禁止吸烟,违者将被处以最高4个月的监禁及5000比索(约合700元人民币)的罚金｡此项禁烟令将在菲律宾登报60天后生效｡
行政令说,无论固定还是移动场所,无论所有权如何,只要是向公众开放或集体使用的场所均属于禁烟范围｡此外,禁烟令同样适用于飞机､轮船､火车､公交车､出租车､轻轨等各类公共交通工具｡
行政令还规定,部分公共场所内可以设置“吸烟区”,但必须遵守距离出入口10米以上､安装通风设备以及面积不超过10平方米等规定｡
据菲律宾卫生部统计,2015年菲律宾约有1590万烟民,成年男性吸烟比例超过40%,成年女性吸烟比例约为5%｡
杜特尔特在担任菲律宾南部达沃市市长时曾推行严格的禁烟法令,就任总统后也多次表示将在全国范围内实施禁烟｡(新华社)
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