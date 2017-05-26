世卫组织“新掌门”肩负重任

【法新社日内瓦5月23日电】题：非洲人首次担任世界卫生组织总干事
埃塞俄比亚人特沃德罗斯·阿达诺姆周二当选世界卫生组织总干事，成为第一位担任这个联合国重要机构职务的非洲人。而且他雄心勃勃地想要对该机构进行改革。这位52岁的治疗疝疾的专家在第三轮投票中战胜了来自英国的戴维•纳巴罗，后者曾是联合国预防埃博拉特使。特沃德罗斯在当选后称,“我想为世界卫生组织成员服务，这是我唯一的计划”。
世界卫生组织是负责协调应对各种流行病以及为所有国家医疗卫生系统确定标准的国际机构，总部设在日内瓦，在全球雇有大约8000人，这使得它成为 联合国人数最多的机构之一。特沃德罗斯将从7月1 日起接替陈冯富珍履职,后者领导世界卫生组织已长达10年。
他在提出自己申请资格和计划的陈述中，谈到了他在幼年时代因为缺少必要的医治而失去了一个兄弟。他当时就表示“拒绝接受人们因穷而死”。
毕业于英国诺丁汉大学的特沃德罗斯2005年曾任埃塞俄比亚卫生部长,后来在2012年出任该国外长。在他就职期间，这个非洲贫穷国家的医疗设施得到了极大的改善。他许诺要“不懈地努力来确保医疗健康覆盖全球”,并且让“世界卫生组织的工作透明”。
【英国汤森路透基金会网站5月23日电]汤森路透基金会采访了许多全球卫生专家和慈善机构负责人,了解新任世卫组织总干事应该优先考虑的事项。红十字会与红新月会国际联合会秘书长哈吉•阿西表示，新任总干事必须以人为核心，让地方社区在全球公共卫生谈判中拥有席位，以共同打造一个更强大、更有活力、更健康的世界。他将立即面临一系列紧迫和长期的公共卫生挑战，比如中非和东非的粮食危机对健康造成的破坏性影响，旷日持久的复杂危机几乎摧毁了叙利亚、也门以及阿富汗部分地区的卫生系统。
其他挑战包括埃博拉、霍乱和黄热病等高传染性疾病的暴发，癌症、糖尿病和心脏病等慢性病的全球上升趋势，以及压力和困苦对精神健康的影响。尽管全球在疫苗、艾滋病、疟疾以及母亲、宵少年和儿童健康方面取得进展，但仍有一些难关不易攻克。国帝国理工学院被忽视的热带病伦敦中心主任罗伊•安德森认为,在不断变化的地缘政治和经济前景中，新任世卫组织总干事面临的主要挑战是将其资金库扩大到美国和西欧以外的地方，获得中国和印度等国家的支持。
由于中东呼吸综合征、寨卡和埃博拉等全球流行病暴发频率提高,世卫组织继续制定应对这些新流行病的规程至关重要。对埃博拉病毒的应对显示了良好的危机管理团队的重要性——从中学到的经验和教训必须要用到今后的事件中。
另外,世卫组织还需要更迅速地对新疗法和新疫苗作出评估，以便在未來出现疫情时使用。世卫组织需更有效地利用技术的进步，在监控疾病的发病率和死亡率方面发挥全球领导作用。
美国卫生适宜技术组织(PATH)主席兼首席执行官史蒂夫•戴维斯说，特沃德罗斯在全球卫生与安全面临复杂的重大挑战时掌管世卫组织。其主要挑战是确保世卫组织及其成员要从最近埃博拉病毒的暴发中吸取教训，这样全球各国才能在这种流行病失控前做好准备。
世卫组织有机会加快最近在全球卫生领域所取得的技术进展。PATH敦促新任总干事优化必要的政策和投资，并促进创新，使全球的医务人员更容易获得能够挽救生命的药物和技术。并继续在治愈艾滋病、疟疾、肺结核、脊髄灰质炎以及可预防的母婴死亡方面取得进展。
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