美邀请中国参加2018年“环太平洋”军演

美媒称，尽管最近还发生了数起令人紧张的空中对抗事件，但美国海军29日证实，中方获邀参加明年由美国主办的“环太平洋”军事演习。
据美国《防务新闻》周刊网站5月29日报道，总部设在圣迭戈的美国海军第三舰队发言人瑞安·佩里中校当日说：“参加‘环太平洋-2016’军演的国家均已获邀参加‘环太平洋-2018’军演。”
瑞安证实，五角大楼已经遵照美国国会有关和中国开展军事和海军交流的指导方针，批准有关方面邀请中国参加将于6月在圣迭戈举行的筹划会议。瑞安还证实，随着军演的临近，另外两场筹划会议也需要得到批准。
报道称，每两年举行一次的“环太平洋”军演被称为全球规模最大的海军演习，一般以夏威夷珍珠港为演习中心。这项演习由美国太平洋舰队出资，由其下属的第三舰队主办，一般会持续数周，并且在前往海上进行一系列作战场景的演练前还会举办大量的社交和体育活动。
《防务新闻》周刊报道称，如果中国接受邀请，2018年将标志着中国海军连续第三次参加“环太平洋”军演。中国海军共派出5艘舰船参加2016年的演习——一艘驱逐舰、一艘护卫舰、一艘援潜救生船、一艘补给舰以及一艘医院船。2014年的演习共有4艘中方舰船参加——除援潜救生船外，舰船组成与2016年相同。
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