石油工业或将消亡？专家预言2025年车辆都是电动的

不出八年，世界上将不再有汽油或柴油轿车、大巴和卡车出售。整个陆上交通运输市场将转向电气化，导致石油价格一落千丈、存在了一个世纪的石油工业消亡。
这是斯坦福大学经济学家托尼·西巴的未来主义预测。他题为《反思交通运输2020-2030》的报告在环保圈疯传，在传统行业则引发焦虑。
西巴教授作出上述预测的前提是，人们将彻底停止驾驶行为。他们将全体转向自动驾驶电动车辆，这种车辆的运行费用是矿物燃料汽车的1/10，燃料边际成本几近于零，预期使用寿命为100万英里（1英里约合1.6公里）。
只有怀旧者会固守拥有汽车的老习惯。其他人将适应即需即用的车辆。以后会越来越难找到加油站、备胎，也越来越难找到人修理内燃机的2000个可替换标准件。到2024年，经销商将不复存在。
一旦有数据证实由人来掌握方向盘会有多危险，城市内就将禁止由人来驾驶汽车。这种做法将扩展至郊区，乃至更远的地方。现有车辆将被“大批闲置”。二手车价格将暴跌。必须花钱才能将老旧车辆处理掉。
传统车企面临威胁
这是石油和汽车大企业的双重“死亡螺旋”，有些在伦敦证券交易所上市的大公司若不及时调整也会遭受重创。
原油的远期价格将跌至每桶25美元。大多数形式的页岩和深海钻探活动将难以为继。资产将被闲置。苏格兰将失去北海的财源。俄罗斯、沙特阿拉伯、尼日利亚和委内瑞拉将遇到麻烦。
这对福特汽车公司、通用汽车公司和德国汽车行业来说是切实的威胁。它们将面临抉择：要么在一个残酷的低利润市场中生产电动车辆，要么改头换面成为提供自动驾驶服务的企业，也就是优步和利夫特的变种。
它们选错了业务。下一代轿车将是“车轮上的电脑”。谷歌、苹果和富士康拥有破坏性优势，而且会果断出手制胜。此次汽车行动的策源地是硅谷，不是美国底特律，不是德国沃尔夫斯堡，也不是日本丰田市。
西巴教授认为，推动这一转变的是技术，而不是气候政策。市场力量以政府绝无希望达到的速度和强度促成了这一切。“交通运输业将出现历史上最高速、最深入、影响最重大的动荡之一，我们正处于这一转折点，”西巴教授说，“内燃机车辆将进入成本不断上升的恶性循环。”
全电动车时代将临
“爆发点”将在今后两三年里到来，届时电动车的电池续航里程将超过200英里，美国的电动轿车价格将降至3万美元。到2022年，低端车型的价格将降至2万美元。此后这场“雪崩”将扫清挡在它面前的一切。
西巴教授说：“从成本曲线来看，到2025年，所有新车都将是电动的，所有的新大巴、新轿车、新拖拉机、新厢式货车，凡是靠轮子行驶的东西都将是电动的，全球都一样。”
“全球石油需求量到2020年将达到每天1亿桶的顶点，到2030年减至每天7000万桶。”化学工业会有使用石油的需求，航空业也有，但美国国家航空航天局（NASA）和波音公司正在研制供短途客运用的混合-电动飞机。
西巴教授说，矿物燃料车辆的剩余库存需要一段时间去清理，但到2030年，由于费用、便捷性和效率方面的原因，美国境内95%的行驶里程将由自动驾驶电动车辆完成。道路交通用油量将从每天800万桶锐减至100万桶。
电动车辆的每英里行驶成本将为6.8美分，致使汽油车遭淘汰。保险费用将下降90%。普通美国家庭由汽油车转向电动车每年将可节省5600美元。美国政府将每年少收500亿美元的燃料税。英国的财政损失也跟这差不多。
西巴教授说：“我们的研究和模拟表明，现有车辆和石油供应链每年产生的10万亿美元收入将大幅缩水。”
报告称：“某些高成本国家、企业和油田的石油产量将彻底归零。埃克森美孚、壳牌和英国石油公司可能会有40%至50%的资产闲置。”
这些说法是能源技术尖端领域的人都很熟悉的。西巴教授的时间推定或许会有几年的误差，但总体发展方向是毫无疑问的。
印度正制订计划，准备到2032年淘汰全部汽油车和柴油车，在亚洲电气化竞赛中反超中国。中国也在行动，力促到2025年投放700万辆电动车，落实方式是规定“新能源”车的最低生产指标，将负担转嫁给制造商。中国电动汽车生产商比亚迪公司的董事长王传福表示，这是大势所趋。
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