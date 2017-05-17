2050年全球粮食将不够吃 人口或达90亿

英媒称，随着全球人口持续增加，人类正缓慢地耗尽资源。到本世纪中叶，人口或许会多到粮食不够吃。
据英国《每日快报》网站5月14日报道，专家认为，到本世纪中叶，全球人口将达到90亿，届时粮食供应将无法满足新增人口的需要。
乐施会发布的报告称，到2030年，主食的价格将大幅攀升，玉米和大米的价格将分别攀升180%和130%。
乐施会高级气候顾问罗伯特·贝利说：“必须改变粮食系统。到2050年，地球上将有90亿人，届时粮食需求将上升70%。”
贝利说：“尽管存在粮食产量增长停滞、水资源日益缺乏以及围绕土地的竞争日趋激烈等问题，这一需求必须得到满足。农业也必须迅速适应逐渐变化的气候，并大幅减少碳足迹。”
随着需求无法得到满足，粮食价格将继续上涨，从而导致世界各地的饥荒越来越多。
《即将到来的饥荒：全球粮食危机以及我们怎样才能避免它》一书的作者朱利安·克里布教授在书中警告说：“现在一系列不利因素令以可持续方式养活全人类成为我们最紧迫的任务，全世界忽视了这些因素，即便在经济和气候危机爆发之时也是如此。它（全球粮食危机）到来的速度甚至比气候变化还要快。”
全球丰收倡议组织（GHI）发布的一份报告称，现在就必须采取行动，以解决迫在眉睫的危机。
GHI执行主任玛格丽特·齐格勒说：“各国必须以更可持续的方式优先考虑农业和粮食种植。如果不从现在做起，我们将更快碰到问题，甚至到2030年就会碰到问题。”
齐格勒还说，未来必须饲养更多动物以养活不断增加的人口，而这将加剧气候变化。
她说：“如果我们不去学习如何利用等量甚至更少的资源来生产更多产品的话，我们将眼看着牲畜排放的甲烷水平上升。”
但乐施会报告的结论是，并非完全没有希望。报告说：“谢天谢地，需要作出的巨大改变已经在个人、组织和各类运动的带领下进行了，这些个人和组织把未来掌握在了自己手中。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost