科学家预言：人类百万年后将变成半机械人

科学家预言人类将在100万年后变成混合机器人物种。
据英国《每日邮报》网站5月16日报道，现代人几乎将认不出100万年后的人类及他们所过的生活。专家说，我们很可能将与科技结合，从而形成仿生生物。
人类届时可能已将所有的理论方程统一起来，创建了“统一的理论”，从而使得我们对宇宙产生了前所未有的认识。
但是，当我们努力确定在科技主导的世界作为人类意味着什么时，100万年后的生活也并不容易。
美国纽约哥伦比亚大学理论物理学家布赖恩·布林教授在谈论《国家地理》频道的新节目《100万年后》时发表了上述评论。该节目探讨了在遥远的未来，人类的生活会是什么样子。
布林教授对美国趣味科学网站记者说，他认为，100万年后的人类跟现在的人类长相差别会很大。
他说，我们的生命将变得完全不同，以至于现在的人类或许认不出来。
布林教授说：“我们将需要高强度的教育，才能理解100万年后的生活参数。”
物理学家称，未来人类将与机械相结合成为半机械生物。
他说：“我们已经发现，生物与人造物之间的区别正开始变得模糊。我预言会出现生物与人造物相结合的混合物种。”
即便科学家再进行数千年的物理学研究，我们的宇宙仍会有很多未解之谜。
布林教授说：“我们将真正了解基本力和物质的基本成分，并将所有阐述量子力学和重力的方程合并成某种统一的理论。”
他还说：“但对于我们完成的每一部分，我们都会问一些甚至无法确切阐述的问题，因为我们不具备那些概念。”
布林教授说，一个例子就是爱因斯坦的广义相对论，“爱因斯坦于1915年提出了广义相对论，随着这一理论的诞生，衍生了有关引力的新理论”。他说，“现在，我们可以解决宇宙起源的问题”，但是在物理学研究早期，这是不可能的。
参与该系列节目的还有包括之前为漫威公司写剧本的查尔斯·索尔在内的科幻小说作家。
索尔对趣味科学网站记者说：“100万年的概念很抽象。以人文学科为例，其发展远比我们所处的时代要快，当今的大多数技术问题都得到了某种程度的解决。”
人类还将有许多问题需要解决，但这些问题将远不同于我们如今面临的问题，比如，弄明白人工智能的作用，以及定义在科技世界中作为人类的意义。
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