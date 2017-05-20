“美国队长”现实版？美军拟用药物打造超级士兵

美国《防务新闻》周刊网站5月16日报道称，美军特种作战司令部想要以突破人体表现极限的方式打造超级士兵，特种作战司令部正在为此寻找营养补品，甚至考虑把提高人体表现的药物当做选项。
美国精英特种兵本来就可以通过随军的膳食学家、运动教练和理疗专家获得足以和职业橄榄球运动员媲美的各种增强体质和身体表现的资源。但美军特种作战司令部还想更上一层楼，让特种兵可以提高疼痛忍耐度，更好地防范受伤并更好地恢复，以及可以在严酷的环境中表现更好。特种作战司令部想在私营部门和学术界找到帮他们达到目标的方法。
美军特种作战司令部科技办公室负责生物医学、人体表现和犬类相关研究的高级项目经理本·奇蒂说：“如果存在……不同的训练方式、不同的非物质性强化表现的方式，我们肯定会选择这些方式，但很多情况下我们已经在这些领域做到了所有能做的。”
奇蒂说，他们想要在人类没有进化成可以发挥最大能力的地方大幅度提升人体的表现：比如在高海拔地区或是在没有食物或饮用水的情况下长时间待在水里。奇蒂解释说，要解决的问题之一是怎样才能让潜水长达数小时又没有补充过营养的特种兵在到达目的地时仍然可以表现良好。
奇蒂说，特种作战司令部正在寻找营养补品，比如健安喜卖的那种，但同时也在寻找加强人体表现的药物。
他说：“如果是加强表现的药物，我们必须看看成分，咨询医护人员药物是否安全，才能做出决定。”
尽管让特种兵服用补品和药物提高表现的提议似乎风险很大——让人想起在《洛奇4》里出现的用科学方法改良过的苏联对手伊万·德拉戈——但奇蒂说，他们会首要考虑安全。
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