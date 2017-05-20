特朗普首访欲建立“阿拉伯版北约”

俄罗斯《独立报》5月18日刊发题为《华盛顿重塑大中东》的文章称，通常新任美国总统的首访地不是邻国加拿大和墨西哥，就是某个最重要的欧洲盟友。这次特朗普同样将访问比利时和意大利，在那里出席北约峰会和七国集团（G7）峰会，也会访问梵蒂冈。不过这些都安排在访问沙特和以色列之后。
文章称，选择利雅得作为美国总统国外巡访的首站并非偶然。美国和沙特都非常重视彼此的双边关系。对近几年各领域合作潜力的估值为2000亿美元。美国准备向沙特提供大量最现代化的武器，包括“萨德”反导系统、跟踪卫星系统、软件、最新式弹药和空投炸弹。双方正在进行对利雅得出售4艘战舰的谈判。目前沙特准备对美国经济投资400多亿美元。两国均计划在新技术、能源和工业领域创造400多万个新工作岗位。
不过访问目的远超双边关系的范畴。对这个辽阔且动荡的地区以及整个世界而言，应在特朗普访问利雅得期间发生的另一件事更重要——这里将举行阿拉伯和穆斯林国家峰会。与会国的确切数量目前不得而知，但据媒体报道，邀请发给了约50个国家，包括6个海湾国家、埃及、约旦、土耳其和阿塞拜疆。预计特朗普将在该论坛上号召建立“阿拉伯版北约”。
文章称，美国总统认为，该组织应当团结生活在该地区的穆斯林、基督教徒和犹太人的力量。特朗普已表示，“不打算将生活方式强加于他人”，以此表明，美国不会坚持沙特制度民主化，这无疑令沙特统治者欣喜。此行访问的目的是“共同反恐和保证中东安全与稳定愿望的朋友与伙伴建立联盟”。除“伊斯兰国”组织和“基地”组织外，伊朗和巴沙尔·阿萨德政权也被称为地区混乱和暴力的主要源头。
领导新联盟的将是利雅得，华盛顿尤其押注在其身上。美沙联盟将成为美国在地区进一步构建中东战略的基础。首先加入的大概是海湾国家、埃及和约旦这些美国和沙特的传统伙伴与盟友。埃及作为阿拉伯世界与沙特平起平坐的领导者之一，其影响力很可能被削弱。这种格局令其他阿拉伯国家没有太多选择：要么加入，什么决定也不做；要么尝试远离，冒着惹怒利雅得的风险。美国正在将其塑造成“监管”这个地区的角色。实际上，这是重塑地区，赋予利雅得更大权力。
文章称，访问沙特之后，特朗普将访问以色列。不过逗留26个小时的访问更多代表的是象征性意义。特朗普需要表明，他仍然信守自己的竞选诺言：不仅要修复在奥巴马时期与以色列恶化的关系，而且还将更进一步改善双边关系。这对白宫现主人而言尤其重要，他在美国国内反对者的压力下已然放弃了众多承诺。
访问以色列的行程包括与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡或总统鲁文·里夫林会面，与巴勒斯坦民族权力机构主席马哈茂德·阿巴斯在拉姆安拉会谈、访问以色列大屠杀纪念馆和哭墙。
文章称，此行的主要焦点是特朗普会否宣布将美国大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的决定。美国国务院、五角大楼和情报部门的高官坚决反对特朗普这么做，担心这种举措会危害美国利益，并且可能令华盛顿在构建广泛的反伊朗联盟方面的努力功亏一篑。
以色列不可能直接参与这种联盟，但低调合作是完全可能的，比如在情报信息交换方面。重要的是与谁合作。因自己是地区唯一民主国家而感到骄傲的以色列对沙特的黑暗形象感到尴尬，美国同样如此。特朗普声称，沙特人必须“构建光明公正的社会”。为安慰以色列人，目前特朗普对在遥远的未来承认巴勒斯坦的国家地位一事只字未提。在这种立场下未必能期望中东调解出现突破。
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