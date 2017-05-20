欧盟拟升级资本市场 复制伦敦的金融业

根据路透社17日看到的一份欧盟文件草案，英国脱欧迫使欧盟重新考虑其计划，并迫切寻求打造一个替代伦敦的金融市场。
据路透社伦敦5月17日报道，到目前为止，伦敦是欧盟最大的金融市场，但它从2019年起将脱离欧盟，从而对在去年英国公投前就已经启动的资本市场联盟计划构成挑战。
欧盟委员会在文件中写道：“资本市场联盟改革计划必须升级，这样才能应对挑战，为欧盟27个经济体创建一个更加独立的资本市场。”这里指的是余下的27个欧盟成员国。
英国首相特雷莎·梅曾表示，她希望与欧盟签署一个包括金融服务的自由贸易协定，但这份文件指出，欧盟希望尽其所能复制伦敦的金融业。
欧盟委员会计划于6月7日讨论这份文件草案，并有可能在讨论后将其公开发布。这份草案称，英国脱欧后，需要保证留在欧盟的企业可以获得雄厚资本市场的准入。
草案称：“这就要求采取更有力的行动，更有效的监管，确保整个欧盟都感受到资本市场联盟的好处。”
草案还说：“伦敦金融城一直以来都聚集了流动性，并为欧盟其他国家提供风险管理服务。英国离开这一单一市场凸显了进一步发展和整合欧盟资本市场的必要性和紧迫性。”
对金融系统的“深度再造工程”很有必要，这“意味着将可持续性融入欧盟监管和金融政策框架”，并扩大“资本市场的地理覆盖范围”。
另外，欧盟委员会已经宣布，欧盟将于下月颁布一项法律草案，收紧对欧元计价证券清算活动的控制，而这项活动目前由伦敦主导。
今天的这份文件草案包含一系列提升欧盟资本市场的建议，尤其是在伦敦主导的领域，例如机构投资、养老金和股票上市。
文件称，欧盟委员会将在第三季度提出加强欧洲证券和市场管理局的权力——英国长期反对这一做法——以便让资本市场联盟更加有效。
文件表示，明年第二季度或许会有一个“欧盟小型上市企业法案”，从而让欧盟在公司上市方面更具吸引力。
欧盟委员会将在2017年第四季度提出一项法律草案，放宽对投资企业的资本要求，并评估向金融科技企业发放许可证和在欧盟范围内运营的“通行证”事宜。
明年第一季度还可能推出一项关于欧盟资产担保债券框架的法律草案。
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