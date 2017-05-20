印度新加坡在南海举行联合军演，多艘先进军舰参加

印度和新加坡18日开始在南海争议海域举行代号为“SIMBEX”的双边演习。
据《印度时报》网站5月18日报道，印度在该演习中派出了隐形护卫舰“什瓦利克”号和“萨亚德里”号、反潜轻型巡洋舰“卡莫尔塔”号和“乔迪”号综合补给舰以及一架P-8“波塞冬”远程海上巡逻机，指挥官是印度东部舰队司令、海军少将比斯瓦吉特·达斯古普塔。新加坡方面则派出了“无上”号、“可畏”号和“胜利”号军舰，以及F-16战斗机和“福克”-50海上巡逻机。
海军发言人D·K·夏尔马上校说：“今年的SIMBEX演习，是双方进行的第24次此类演习，旨在进一步加强两国海军间的协同工作能力以及完善对海上安全行动的共同认识和程序。”
他还说：“这次演习的重点是反潜作战，水面、空中和水下部队的协同行动以及防空和水面遭遇行动。演习的港口阶段于5月18日到20日进行，海上阶段是从5月21日到24日。”
正如《印度时报》此前报道的，为了对抗中国，印度正在逐步加强与新加坡、越南、缅甸、马来西亚和印度尼西亚的防务合作，从扩大军事访问和演习到培训及技术共享。
报道称，印度与新加坡的空军培训协议又延长了五年。由于新加坡国土面积和领空狭小，这一城市国家一直在根据2007年和2008年签署的特殊协议，利用印度的军事设施在培训它自己规模不大但高科技的武装部队。
例如，印度在巴比纳、代奥拉利以及西孟加拉邦的卡莱贡达空军基地分别向新加坡的机械化部队、炮兵部队和空军部队提供设施进行演习。两国还定期举行代号为“SIMBEX”的海上演习，该演习正在从单纯的反潜作战演习向涉及多方面行动的综合性演习转变。
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